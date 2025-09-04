Kinh tế thể thao ở Việt Nam, ‘mỏ vàng’ bị bỏ quên: Vẫn còn khoảng trống cần lấp đầy

T HỊ TRƯỜNG BẮT ĐẦU SÔI ĐỘNG, NHƯNG…

Ngành quần áo và phụ kiện thể thao vốn đã tồn tại từ lâu nhưng gần đây phát triển mạnh mẽ hơn. Hàng loạt thương hiệu nội địa như Kamito, Jogarbola, Masu… không chỉ tài trợ, cung cấp sản phẩm cho các đội bóng, VĐV chuyên nghiệp mà còn mở rộng ra các sân chơi phong trào, bán chuyên lẫn người tập luyện bình thường. Không chỉ vậy, đồ thể thao còn trở thành một phong cách thời trang. Người trẻ không chỉ mặc lúc tập luyện, thi đấu mà còn mặc đi chơi, du lịch.

Sân Thunder Castle trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Buriram (Thái Lan) ẢNH: BURIRAM UNITED

Một lĩnh vực phát triển sau ngành quần áo và phụ kiện thể thao nhưng cũng có tốc độ tăng trưởng rất nhanh là kinh doanh thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng thể thao. Giờ đây, không chỉ VĐV chuyên nghiệp mà người chơi nghiệp dư, phong trào cũng có ý thức cao trong việc chăm sóc cơ thể. Họ muốn những buổi tập, thi đấu của mình đạt hiệu suất tối đa, muốn mình luôn ở thể trạng sung mãn nhất. Từ đó, nhu cầu sử dụng các loại protein, vitamin, điện giải, gel năng lượng… tăng cao.

Người dân VN không chỉ có nhu cầu chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe mà đây còn là một món ăn tinh thần. Không ít người muốn ghi lại những hình ảnh, đoạn phim đẹp của bản thân để chia sẻ trên mạng xã hội, lan tỏa tinh thần thể dục thể thao. Từ đó, dịch vụ chụp ảnh, quay phim các trận đấu nghiệp dư, phong trào được phát triển. Nếu trước đây chỉ có những giải chuyên nghiệp mới có thể được phát trực tiếp, có hình ảnh đẹp thì nay một giải bóng đá phong trào, một trận cầu lông giao hữu cũng được như vậy.

Dịch vụ này ngày càng trở nên ăn khách khi chi phí mỗi người bỏ ra không quá nhiều. Ví dụ, giá trung bình cho một buổi chụp ảnh trận đấu bóng đá ở TP.HCM rơi vào khoảng 1,5 triệu đồng. Mỗi đội có khoảng 15 cầu thủ, như vậy mỗi người chỉ cần bỏ thêm 50.000 đồng là có 2, 3 tấm ảnh đẹp, được chụp bằng máy ảnh chuyên dụng.

Khi phong trào thể thao phát triển, người chơi không chỉ tham gia cho vui mà còn muốn được giao lưu, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ các giải đấu. Vì thế, nghề tổ chức sự kiện thể thao cũng dần có những bước tiến. Từ marathon, bóng đá phong trào, bóng rổ học đường, cho đến pickleball hay eSports, tất cả đều cần một ê kíp chuyên nghiệp để vận hành. Ê kíp này sẽ lo trọn gói: lên kế hoạch, kêu gọi tài trợ, truyền thông, vận hành giải đấu...

Và con người không phải cỗ máy. Bất kỳ ai chơi thể thao đều có thể đối mặt với nguy cơ chấn thương, từ nhẹ như bong gân, căng cơ, đến nặng như đứt dây chằng, gãy xương… Đây chính là cơ hội cho các trung tâm trị liệu, phục hồi chấn thương thể thao phát triển. Tại các thành phố lớn, nhiều trung tâm vật lý trị liệu kết hợp y học hiện đại với phục hồi chức năng thể thao đã ra đời, cung cấp dịch vụ từ massage thể thao, chườm lạnh, trị liệu sóng xung kích… Đặc biệt, việc sử dụng công nghệ như liệu pháp áp lạnh, buồng ô xy cao áp cũng dần dần xuất hiện.

Đây là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái thể thao, không chỉ dành cho chuyên gia mà còn cho người chơi phong trào muốn duy trì sức khỏe lâu dài. Anh Trần Huy Thọ, bác sĩ của đội tuyển bóng đá VN, đồng thời là CEO của Trung tâm Hồi phục chấn thương thể thao RTD Rehab, cho biết khách hàng của anh không chỉ có VĐV chuyên nghiệp mà phần lớn là người bình thường, chơi nhiều môn thể thao khác nhau như bóng đá, chạy bộ, pickleball, quần vợt…

K HOẢNG TRỐNG

Kinh tế thể thao ở VN đang dần phát triển, nhưng một mảng quan trọng trong đó lại chưa được khai thác triệt để, đó là du lịch thể thao. Mảng này từ lâu đã trở thành xu hướng trên thế giới. Nhiều người đặt chỗ ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng có sân quần vợt, pickleball… để vừa du lịch, vừa chơi thể thao. Một số khác tận dụng kỳ nghỉ để theo dõi những giải đấu danh giá như Wimbledon, Mỹ mở rộng (quần vợt)… Theo BBC, ngành "công nghiệp" này dự kiến đạt mốc 1.800 tỉ USD vào năm 2030.

Tại Thái Lan, du lịch thể thao cũng rất phát triển và Buriram là một hình mẫu đáng để học hỏi. Theo đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) vào năm 2022, tỉnh Buriram tổ chức khoảng 100 sự kiện thể thao mỗi năm để thúc đẩy du lịch. Đây là tỉnh đầu tiên của Thái Lan coi du lịch thể thao là chiến lược quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế. Nhờ doanh nhân, chính trị gia Newin Chidchob đầu tư mạnh mẽ vào CLB Buriram United, xây dựng sân Thunder Castle và đường đua FIA - Grade 1 cho xe ô tô và FIM - Grade A dành cho mô tô, bộ mặt kinh tế của tỉnh Buriram thay đổi mạnh mẽ. Từ năm 2001-2010, nền kinh tế du lịch của tỉnh này mang về tổng doanh thu chỉ 10,5 triệu USD, đến giai đoạn 2011-2018 con số này tăng vọt lên 113,6 triệu USD.

VN có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch thể thao. Bộ VH-TT-DL từng khẳng định nước ta có nhiều dạng địa hình phong phú, đa dạng, khí hậu khá thuận lợi để tổ chức hoạt động thể thao, trong đó nhiều loại hình thể thao có thể tổ chức thành sự kiện thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, du lịch thể thao ở VN chưa phát triển đúng với tiềm năng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này. Đầu tiên, chúng ta có ít cơ sở vật chất đỉnh cao như sân Thunder Castle hay các giải đấu lớn như Wimbledon. Ngoài ra, thị trường hiện không có nhiều công ty lữ hành có kiến thức chuyên sâu về thể thao để mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn và thú vị. (còn tiếp)