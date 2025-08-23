Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Hòa Minzy, đạo diễn Lý Hải, NSND Xuân Bắc nhận bằng khen của Bộ VH-TT-DL

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
23/08/2025 12:33 GMT+7

Hòa Minzy, đạo diễn Lý Hải, NSND Xuân Bắc đều trong danh sách nghệ sĩ nhận bằng khen nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa.

80 bằng khen cho cá nhân xuất sắc

Ca sĩ Hòa Minzy, đạo diễn Lý Hải là 2 trong số 64 cá nhân được nhận bằng khen cá nhân do đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa - thông tin - thể thao và du lịch giai đoạn 2023 - 2025. Bằng khen này được trao nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28.8.1945 - 28.8.2025) cho những cá nhân không thuộc Bộ VH-TT-DL.

Hòa Minzy, đạo diễn Lý Hải, NSND Xuân Bắc nhận bằng khen của Bộ VH-TT-DL- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa cho các cá nhân có đóng góp cho ngành văn hóa

ẢNH: BTC

Một số nghệ sĩ, nhà quản lý khác cũng trong danh sách khen thưởng 64 người này là: TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Phó trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận Trung ương; bà Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; đạo diễn - NSƯT Phi Tiến Sơn; NSND Thoại Miêu…

Dịp này, Bộ VH-TT-DL cũng trao bằng khen cho 16 cá nhân khác hiện đang công tác tại Bộ VH-TT-DL đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa - thông tin - thể thao và du lịch giai đoạn 2023 - 2025. Trong số này, bên cạnh những lãnh đạo các Cục còn có các nghệ sĩ, người quản lý các đơn vị văn hóa và người làm công tác di sản, thư viện...

Hòa Minzy, đạo diễn Lý Hải, NSND Xuân Bắc nhận bằng khen của Bộ VH-TT-DL- Ảnh 2.

Các cá nhân xuất sắc nhận khen thưởng chụp ảnh với Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng

ẢNH: BTC

Có thể kể đến những nghệ sĩ như: NSND Xuân Bắc (Cục trưởng Cục NTBD), NSND Đỗ Doãn Bằng (Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ), đạo diễn Đồng Quang Vinh (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam), ca sĩ Hà Myo (Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam), ông Nguyễn Đăng Chương - Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam; ông Vũ Đức Tùng - Giám đốc Trung tâm chiếu phim quốc gia…

Nghệ sĩ trẻ tiếp bước truyền thống

Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa, ca sĩ Hà Myo đại diện các nghệ sĩ trẻ bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ đi trước. Đó là những người đã tiếp thêm niền tin và khát vọng để những nghệ sĩ trẻ như cô tìm thấy bản sắc riêng biệt, độc đáo và niềm tin yêu mãnh liệt với nghệ thuật. "Trong buổi lễ trang trọng này, tôi xin phép được thay mặt thế hệ trẻ toàn ngành bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước - những người đã đặt nền móng, vun đắp và đưa ngành văn hóa Việt Nam đạt được những thành tựu rực rỡ như ngày hôm nay", Hà Myo nói.

Cô cũng chia sẻ con đường mà cô và các nghệ sĩ trẻ đang đi - đưa nghệ thuật truyền thống với những làn điệu dân ca mượt mà, đằm thắm, chữ tình vào những tác phẩm nghệ thuật đương đại - chính là cách cô và họ góp phần nhỏ bé vào việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó, âm nhạc truyền thống được khoác lên hơi thở mới, sống mãi, đến gần hơn với giới trẻ và vươn ra thế giới.

"Chúng tôi, thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay cảm nhận sâu sắc sự tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu như những người đi trước đã gieo mầm, chăm chút cho một nền văn hóa giàu bản sắc, thì thế hệ trẻ sẽ là những người tiếp bước, vun đắp và phát triển lên tầm cao mới", nghệ sĩ vừa nhận bằng khen này nói tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa.

Tháng 2.1943, Đề cương văn hóa Việt Nam được thông qua. Văn kiện nêu rõ 3 nguyên tắc vận động văn hóa: dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa; đồng thời khẳng định văn hóa là một mặt trận, người làm văn hóa là chiến sĩ.

Ngày 28.8.1945 Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ra tuyên cáo, trong nội các quốc gia Bộ Thông tin truyên truyền được thành lập. Đây là tiền thân của Bộ VH-TT-DL ngày nay, Ngày 28.8 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của ngành VH-TT-DL.


Khám phá thêm chủ đề

Ngày truyền thống Ngành Văn hóa
