Hòa Minzy kìm nén mất mát để có mặt trong buổi ra mắt MV Nỗi đau giữa hòa bình. Tại sự kiện, nữ ca sĩ 9X nhận được nhiều sự động viên và khích lệ tinh thần từ các đồng nghiệp thân thiết như Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Lý Nhã Kỳ, Tiến Luật, Puka, ca sĩ Quốc Thiên, Duy Khánh, Phạm Anh Duy…

Hòa Minzy làm điều đặc biệt khiến cả khán phòng đứng lên và bật khóc

Trong khoảnh khắc phát biểu trên sân khấu, Hòa Minzy nhiều lần ngập ngừng vì không kìm nén cảm xúc của mình. Đối với cô sản phẩm âm nhạc lần này chính là một lời tri ân đến những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc, cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh thầm lặng của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Chính vì thế, cô cũng thực hiện một điều đặc biệt là mời Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Minh Thủy đến dự họp báo. Đặc biệt, Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Minh Thủy đã bật khóc nức nở khi được Hòa Minzy tặng 3 bức tranh làm từ gạo, trong đó gồm hình cưới, hình chân dung chồng và con trai của bà.