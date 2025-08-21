Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Diệu Tú
Diệu Tú
21/08/2025 22:35 GMT+7

Trước những cáo buộc và thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội, rapper Negav, tên thật là Đặng Thành An, được cho đã có động thái pháp lý nhằm bảo vệ danh dự và uy tín. Tuy nhiên ngay sau đó Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã có phản hồi bất ngờ.

Ngày 21.8, Công ty Luật TNHH NP Legal, đại diện của ông Negav, tên thật là Đặng Thành An, vừa ra thông cáo báo chí, khẳng định sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý các cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin xuyên tạc, vu khống, ảnh hưởng đến danh dự nam rapper.

Negav liên tiếp vướng ồn ào, bị Cục An ninh mạng mời làm việc

Theo NP Legal, Negav đã làm việc với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), đã và đang lập vi bằng, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi đăng tải thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư nêu trên để làm việc với các cơ quan chức năng nhằm xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đặng Thành An.

Negav liên tiếp vướng ồn ào, bị Cục An ninh mạng mời làm việc- Ảnh 1.

Tuy nhiên, vào cùng ngày, fanpage Cục An ninh mạng thông báo đang mời PN Legal và các cá nhân liên quan làm việc để xác minh văn bản lan truyền về Negav.

Negav liên tiếp vướng ồn ào, bị Cục An ninh mạng mời làm việc- Ảnh 2.

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi có thông tin Negav bị gạch tên khỏi danh sách biểu diễn tại Lễ hội ánh sáng trong khuôn khổ chương trình  Thay vào đó, Kay Trần sẽ biểu diễn trong chương trình này, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).


Diễn viên Thân Thúy Hà tiết lộ từng định bỏ vai vì khó khăn khi quay phim đạo diễn Đặng Thái Huyền. Với sự nỗ lực và tâm huyết, cô đã vượt qua thử thách, chứng tỏ bản lĩnh và tình yêu với nghề.

