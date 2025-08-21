Ngày 21.8, Công ty Luật TNHH NP Legal, đại diện của ông Negav, tên thật là Đặng Thành An, vừa ra thông cáo báo chí, khẳng định sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý các cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin xuyên tạc, vu khống, ảnh hưởng đến danh dự nam rapper.

Negav liên tiếp vướng ồn ào, bị Cục An ninh mạng mời làm việc

Theo NP Legal, Negav đã làm việc với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), đã và đang lập vi bằng, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi đăng tải thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư nêu trên để làm việc với các cơ quan chức năng nhằm xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đặng Thành An.

Tuy nhiên, vào cùng ngày, fanpage Cục An ninh mạng thông báo đang mời PN Legal và các cá nhân liên quan làm việc để xác minh văn bản lan truyền về Negav.

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi có thông tin Negav bị gạch tên khỏi danh sách biểu diễn tại Lễ hội ánh sáng trong khuôn khổ chương trình Thay vào đó, Kay Trần sẽ biểu diễn trong chương trình này, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).



