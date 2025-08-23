NSND Xuân Bắc hội ngộ ‘người quen’ sau 25 năm

Khoảnh khắc hội ngộ giữa Xuân Bắc và diễn viên Minh Nguyệt sau 25 năm đóng Sóng ở đáy sông Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc gây chú ý khi đăng tải hình ảnh hội ngộ diễn viên Minh Nguyệt. Cả hai từng có sự kết hợp ăn ý trong phim Sóng ở đáy sông, với vai diễn anh em Núi - Biển. Sau 25 năm kể từ khi tác phẩm này lên sóng, cuộc gặp gỡ của bộ đôi diễn viên khiến nhiều khán giả thích thú.

Chia sẻ về cuộc hội ngộ này, NSND Xuân Bắc kể trong lúc tập luyện diễu hành kỷ niệm ngày trọng đại của dân tộc, anh bất ngờ khi một người gọi “anh Núi”. Nhớ lại khoảnh khắc đó, diễn viên Táo Quân cho hay anh “hơi sững người vì nghe tiếng vừa lạ vừa quen”. Khi quay lại, nam nghệ sĩ bất ngờ vì đó là diễn viên Minh Nguyệt.

“Lập tức bao nhiêu cảm xúc ùa về - ngày làm phim trong sự hỗ trợ của UBND thành phố Cảng. Không góc nào của thành phố mà đoàn không ghé. Sao mà quên được”, nam nghệ sĩ bày tỏ. Nhân cuộc hội ngộ này, Xuân Bắc tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng nghiệp. Anh hài hước bật mí thêm: “Nguyệt vẫn hiền lành như trong phim, khác hẳn mình - hiền lành hơn trong phim”.

Nhờ hiệu ứng của Sóng ở đáy sông, tên tuổi của Xuân Bắc và Minh Nguyệt được nhiều khán giả biết đến Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 61.000 lượt thích và hàng chục ngàn bình luận. Nhiều người thích thú trước cuộc hội ngộ của bộ đôi diễn viên, đồng thời bày tỏ cảm xúc về phim Sóng ở đáy sông từng "gây bão" một thời.

NSND Xuân Bắc sau phim 'Sóng ở đáy sông'

Sóng ở đáy sông là tác phẩm của đạo diễn Lê Đức Tiến, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lưu. Phim kể về anh Núi (Xuân Bắc thủ vai) - một chàng thanh niên vướng cảnh tù tội vì trải qua nhiều thăng trầm trong đời. Ra mắt vào năm 2000, dự án nhận được sự quan tâm của khán giả, trở thành một hiện tượng thời điểm đó. Đây cũng là tác phẩm đưa tên tuổi Xuân Bắc, Minh Nguyệt, Kim Oanh... đến gần với khán giả.

Sau dự án Sóng ở đáy sông, NSND Xuân Bắc có nhiều hoạt động nổi bật trong lĩnh vực hài kịch, đảm nhận vai trò giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam. Năm 2024, anh trở thành Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn. Trong khi đó, Minh Nguyệt tiếp tục với công việc diễn xuất và có cuộc sống kín tiếng.