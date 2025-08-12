Tùng Dương, Hòa Minzy hát ở concert 3 vạn khán giả 'Tự hào là người Việt Nam'

Tùng Dương và Hòa Minzy sẽ xuất hiện ở concert Tự hào là người Việt Nam. Chương trình nghệ thuật đặc biệt này diễn ra vào 20 giờ 10 ngày 17.8 tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ý tưởng dàn dựng của Tự hào là người Việt Nam là: bản hùng ca nghệ thuật tôn vinh nguồn cội, hiệu triệu tương lai. Đây là một trong những hoạt động cấp quốc gia trọng tâm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tùng Dương vừa rất thành công tại concert quốc gia Tổ quốc trong tim ẢNH: BTC

30 ngàn khán giả cùng Tự hào là người Việt Nam

Các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham gia chương trình gồm: Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, Nhóm Oplus, Mai Trang, ban nhạc Bức tường, Dương Trần Nghĩa, Tiến Hưng, Tiêu Minh Phụng, RamC, Dàn hợp xướng Dynamic, Câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ. Chương trình cũng có sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên múa.

Hòa Minzy ngày càng thu hút sau Bắc Bling ẢNH: BTC

Ban tổ chức cho biết, trong Tự hào là người Việt Nam, quảng trường tại Mỹ Đình sẽ trở thành điểm hẹn của tình yêu Tổ quốc, nơi 30.000 khán giả hòa chung tiếng hát, tiếng hò reo và ánh mắt tự hào.

Ông Nguyễn Trung Dũng, tổng đạo diễn Tự hào là người Việt Nam cho biết chương trình có 3 chương: Nguồn cội - gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam - triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam.

Thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất ẢNH: BTC

Tổng đạo diễn Tự hào là người Việt Nam nói: "Hành trình 80 năm kể từ ngày độc lập là hành trình của một dân tộc kiên cường, luôn biết đứng dậy, vươn lên và tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Dẫu trải qua bao chông gai và thử thách, nhưng trong mỗi người con Việt Nam vẫn luôn cháy mãi niềm tự hào về nguồn cội, về Tổ quốc, về hai tiếng Việt Nam".