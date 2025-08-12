Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Tùng Dương, Hòa Minzy hát ở concert 3 vạn khán giả 'Tự hào là người Việt Nam'

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
12/08/2025 09:59 GMT+7

Tùng Dương và Hòa Minzy sẽ cùng xuất hiện ở concert 'Tự hào là người Việt Nam'. Sự kiện này dự kiến có 30.000 khán giả.

Tùng Dương Hòa Minzy sẽ xuất hiện ở concert Tự hào là người Việt Nam. Chương trình nghệ thuật đặc biệt này diễn ra vào 20 giờ 10 ngày 17.8 tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ý tưởng dàn dựng của Tự hào là người Việt Nam là: bản hùng ca nghệ thuật tôn vinh nguồn cội, hiệu triệu tương lai. Đây là một trong những hoạt động cấp quốc gia trọng tâm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tùng Dương, Hòa Minzy hát ở concert 3 vạn khán giả 'Tự hào là người Việt Nam' - Ảnh 1.

Tùng Dương vừa rất thành công tại concert quốc gia Tổ quốc trong tim

ẢNH: BTC

30 ngàn khán giả cùng Tự hào là người Việt Nam

Các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham gia chương trình gồm: Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, Nhóm Oplus, Mai Trang, ban nhạc Bức tường, Dương Trần Nghĩa, Tiến Hưng, Tiêu Minh Phụng, RamC, Dàn hợp xướng Dynamic, Câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ. Chương trình cũng có sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên múa.

Tùng Dương, Hòa Minzy hát ở concert 3 vạn khán giả 'Tự hào là người Việt Nam' - Ảnh 2.

Hòa Minzy ngày càng thu hút sau Bắc Bling

ẢNH: BTC

Ban tổ chức cho biết, trong Tự hào là người Việt Nam, quảng trường tại Mỹ Đình sẽ trở thành điểm hẹn của tình yêu Tổ quốc, nơi 30.000 khán giả hòa chung tiếng hát, tiếng hò reo và ánh mắt tự hào.

Ông Nguyễn Trung Dũng, tổng đạo diễn Tự hào là người Việt Nam cho biết chương trình có 3 chương: Nguồn cội - gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam - triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam. 

Tùng Dương, Hòa Minzy hát ở concert 3 vạn khán giả 'Tự hào là người Việt Nam' - Ảnh 3.

Thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất

ẢNH: BTC

Tổng đạo diễn Tự hào là người Việt Nam nói: "Hành trình 80 năm kể từ ngày độc lập là hành trình của một dân tộc kiên cường, luôn biết đứng dậy, vươn lên và tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Dẫu trải qua bao chông gai và thử thách, nhưng trong mỗi người con Việt Nam vẫn luôn cháy mãi niềm tự hào về nguồn cội, về Tổ quốc, về hai tiếng Việt Nam".

Tin liên quan

Đen, Hoàng Thùy Linh và loạt sao Việt 'đốt nóng' V Concert

Đen, Hoàng Thùy Linh và loạt sao Việt 'đốt nóng' V Concert

'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam' diễn ra tối 9.8 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội) giữ chân hơn 20.000 khán giả đến hơn 6 giờ đồng hồ.

'Dị nhân' Nguyễn Văn Long: Chạy bộ xuyên Việt ra Hà Nội dự concert quốc gia 2.9

Thời trang concert - 'vũ khí mới' chinh phục khán giả

Khám phá thêm chủ đề

Tùng Dương Hòa Minzy Hà An Huy cách mạng tháng tám
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận