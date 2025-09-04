Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tạo sức hút cho giải cầu lông Việt Nam mở rộng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
04/09/2025 14:34 GMT+7

Nguyễn Thùy Linh là ngôi sao sáng giá nhất của giải cầu lông Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng 2025 diễn ra từ ngày 9 đến 14.9 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Hôm nay (4.9) tại TP.HCM, ban tổ chức giải cầu lông Việt Nam mở rộng công bố mùa giải 2025 với nhiều điểm nhấn về chuyên môn lẫn công tác tổ chức. Trong đó tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh xác nhận tham dự giải và với hạng 18 thế giới, cô được chọn là hạt giống số 1 nội dung đơn nữ.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tạo sức hút cho giải cầu lông Việt Nam mở rộng- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh hứa hẹn tỏa sáng ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 tại TP.HCM

ẢNH: FBNV

Tài năng và xinh xắn nên Nguyễn Thùy Linh có rất đông người hâm mộ. Cô vô địch đơn nữ 3 mùa giải cầu lông Việt Nam mở rộng liên tiếp từ năm 2022 đến 2024. Trước khi trở lại TP.HCM bảo vệ danh hiệu vô địch, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào vòng 16 tay vợt đơn nữ ở giải cầu lông vô địch thế giới sau khi đánh bại các đối thủ rất mạnh như cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 10 thế giới).

Nguyễn Thùy Linh quyết tâm bảo vệ ngôi vương

Là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 nhưng các HLV đánh giá Nguyễn Thùy Linh cũng có những đối thủ "cứng cựa" cạnh tranh như Tanvi Sharma (Ấn Độ), Cai Yan Yan (Trung Quốc), Han Ga Eun, Kim Min Sun (Hàn Quốc). Trong đó tay vợt 17 tuổi Tanvi Sharma chính là người đã đánh bại Thùy Linh ở giải cầu lông Mỹ mở rộng 2025. Các đối thủ tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ nhưng tay vợt Đồng Nai bày tỏ quyết tâm bảo vệ danh hiệu vô địch khi được chơi trên sân nhà, có được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. 

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tạo sức hút cho giải cầu lông Việt Nam mở rộng- Ảnh 2.

Ban tổ chức giải cầu lông Việt Nam mở rộng thông tin mùa giải 2025

ẢNH: HÀ KHÁNH

Ngoài Nguyễn Thùy Linh, cầu lông Việt Nam còn trông chờ các tay vợt khác như Vũ Thị Trang (đơn nữ), Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát (đơn nam)... Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 thu hút gần 300 tay vợt tham gia tranh tài các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Giải có tổng giá trị tiền thưởng là 110.000 USD (khoảng 2,8 tỉ đồng).

Tin liên quan

Nguyễn Thùy Linh tích lũy được bao nhiêu điểm ở giải cầu lông thế giới?

Nguyễn Thùy Linh tích lũy được bao nhiêu điểm ở giải cầu lông thế giới?

Tay vợt số 1 VN Nguyễn Thùy Linh tỏa sáng ở giải cầu lông vô địch thế giới 2025 đang diễn ra tại Paris (Pháp), hứa hẹn thăng tiến trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).

Lịch thi đấu giải cầu lông vô địch thế giới 0 giờ ngày 29.8: Nguyễn Thùy Linh 'leo núi'

Cựu vô địch cầu lông thế giới giải thích lý do bị Nguyễn Thùy Linh đánh bại

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh tay vợt Nguyễn Thùy Linh Giải cầu lông Việt Nam mở rộng tay vợt số 1 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận