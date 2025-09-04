Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tạo sức hút cho giải cầu lông Việt Nam mở rộng

Hôm nay (4.9) tại TP.HCM, ban tổ chức giải cầu lông Việt Nam mở rộng công bố mùa giải 2025 với nhiều điểm nhấn về chuyên môn lẫn công tác tổ chức. Trong đó tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh xác nhận tham dự giải và với hạng 18 thế giới, cô được chọn là hạt giống số 1 nội dung đơn nữ.

Nguyễn Thùy Linh hứa hẹn tỏa sáng ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 tại TP.HCM ẢNH: FBNV

Tài năng và xinh xắn nên Nguyễn Thùy Linh có rất đông người hâm mộ. Cô vô địch đơn nữ 3 mùa giải cầu lông Việt Nam mở rộng liên tiếp từ năm 2022 đến 2024. Trước khi trở lại TP.HCM bảo vệ danh hiệu vô địch, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào vòng 16 tay vợt đơn nữ ở giải cầu lông vô địch thế giới sau khi đánh bại các đối thủ rất mạnh như cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 10 thế giới).

Nguyễn Thùy Linh quyết tâm bảo vệ ngôi vương

Là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 nhưng các HLV đánh giá Nguyễn Thùy Linh cũng có những đối thủ "cứng cựa" cạnh tranh như Tanvi Sharma (Ấn Độ), Cai Yan Yan (Trung Quốc), Han Ga Eun, Kim Min Sun (Hàn Quốc). Trong đó tay vợt 17 tuổi Tanvi Sharma chính là người đã đánh bại Thùy Linh ở giải cầu lông Mỹ mở rộng 2025. Các đối thủ tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ nhưng tay vợt Đồng Nai bày tỏ quyết tâm bảo vệ danh hiệu vô địch khi được chơi trên sân nhà, có được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.



Ban tổ chức giải cầu lông Việt Nam mở rộng thông tin mùa giải 2025 ẢNH: HÀ KHÁNH

Ngoài Nguyễn Thùy Linh, cầu lông Việt Nam còn trông chờ các tay vợt khác như Vũ Thị Trang (đơn nữ), Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát (đơn nam)... Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 thu hút gần 300 tay vợt tham gia tranh tài các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Giải có tổng giá trị tiền thưởng là 110.000 USD (khoảng 2,8 tỉ đồng).