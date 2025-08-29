Nguyễn Thùy Linh tích lũy được bao nhiêu điểm ở giải cầu lông thế giới?

G IÀNH QUYỀN VÀO VÒNG 16 tay vợt xuất sắc nhất

Tại giải cầu lông vô địch thế giới năm nay, do không được chọn là hạt giống nên Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) không may bốc thăm rơi vào nhánh đấu khó.

Ngay ở vòng 1, tay vợt 27 tuổi của VN chạm trán cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 10 thế giới). Trước đó, không ít nhận định cho rằng tay vợt số 1 VN vất vả di chuyển gần 18 tiếng đến Pháp tham dự giải nhưng khả năng cao sẽ phải dừng bước ngay từ vòng 1. Thế nhưng Nguyễn Thùy Linh đã có trận đấu rất hay trước Ratchanok Intanon khiến nhà vô địch thế giới năm 2013 vất vả chống đỡ, chấp nhận thua cuộc với tỷ số 0-2.

Ở vòng 2, Nguyễn Thùy Linh chạm trán Kirsty Gilmour (Scotland, hạng 31 thế giới). Trước đối thủ từng đánh bại mình trong lần đấu năm ngoái ở Indonesia, Linh tiếp tục thể hiện phong độ cao, "đòi nợ" thành công bằng thắng lợi thuyết phục 2-0.

Nguyễn Thùy Linh đang thể hiện phong độ ấn tượng ẢNH: BWF

Phong độ đầy ấn tượng giúp Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào vòng 3 dành cho 16 tay vợt xuất sắc ở giải thế giới năm nay. 7 năm trước, Linh cũng giành quyền vào vòng 3 giải thế giới nhưng nhờ nằm ở nhánh đấu thuận lợi, gặp các tay vợt vừa sức. Vì thế, thành tích lần này của cô được giới chuyên môn đánh giá cao.

Nguyễn Thùy Linh và c ỘT MỐC MỚI Trên bảng xếp hạng thế giới

Với thành tích vào vòng 16 nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới 2025, Nguyễn Thùy Linh tích lũy được 6.000 điểm. Đây là số điểm cao nhất trong tất cả các giải đấu mà tay vợt này có được trên bảng xếp hạng thế giới.

Trên bảng xếp hạng của BWF, Nguyễn Thùy Linh hiện có tổng điểm là 46.450. Vì thế, theo tính toán của ban huấn luyện, nhiều khả năng sau giải thế giới, Nguyễn Thùy Linh sẽ tiến sâu vào top 20, vượt qua cột mốc cao nhất trong sự nghiệp mà cô từng đạt được là hạng 18 thế giới (dự kiến Thùy Linh sẽ được xếp hạng 17 trở lên sau giải đấu này).

Theo đuổi cầu lông chuyên nghiệp từ nhỏ, mỗi năm Nguyễn Thùy Linh tham dự từ 15 - 20 giải quốc tế. Nhiều giải đấu không nằm trong kế hoạch của bộ môn cầu lông VN nên cô phải tự túc chi phí và cũng không có chuyên gia đi cùng. Không ít giải cô được kỳ vọng nhiều nhưng để thua "sốc" ngay vòng đầu tiên, như ở giải Mỹ mở rộng 2025.

Nguyễn Thùy Linh chia sẻ, thắng - thua là một phần không thể thiếu trên hành trình theo đuổi niềm đam mê. Vì thế, cô học cách vượt qua thất bại với tinh thần đầy lạc quan hướng đến tương lai. Sau thất bại ở giải Mỹ mở rộng, Thùy Linh thổ lộ: "Buổi sáng trước khi ra sân bay, sau cơn bão đêm hôm qua thay vì nắng nóng như mọi ngày thì bầu trời Mỹ hôm nay tuyệt đẹp, mát mẻ và trong lành. Mình nghĩ cũng giống như tâm trạng của mình, vào những ngày tối sầm đi thì rồi cũng sẽ mát mẻ và xanh mát tươi mới như thế, nhưng có thể sẽ theo nhiều cách khác nhau". Chỉ hơn 1 tuần sau giải Mỹ, Linh trở lại mạnh mẽ bằng danh hiệu á quân giải Canada mở rộng.

Tại giải cầu lông vô địch thế giới 2025, Nguyễn Thùy Linh có sự đồng hành của chuyên gia người Indonesia Hariawan Hong. Chuyên gia này có khả năng "đọc" trận đấu tốt, từ đó mách nước để Linh có những điều chỉnh kịp thời.

Sau giải vô địch thế giới, Thùy Linh tiếp tục hành trình chinh phục các giải quốc tế nhằm giữ vững thứ hạng cao để được chọn làm hạt giống ở SEA Games 33 diễn ra tháng 12 tại Thái Lan. Đây là kỳ SEA Games mà tay vợt số 1 VN kỳ vọng gặt hái thành tích tốt nhất cho cầu lông VN.