Lựa chọn tài năng từ giải vô địch cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc

Giải cầu lông do Công ty cổ phần DONEXGROUP phối hợp cùng Liên đoàn Cầu lông Việt Nam và Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Giải năm nay quy tụ 453 VĐV đến từ 25 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Sự tham gia đông đảo này cho thấy phong trào cầu lông trẻ đang phát triển mạnh mẽ, đồng thời phản ánh sự đầu tư bài bản của các địa phương, góp phần quan trọng trong việc phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng VĐV kế cận.

Đông đảo đoàn tham dự giải cầu lông

Các VĐV cố gắng hết sức mình để giành thành tích Ảnh: BTC

Đáng chú ý, giải đấu năm 2025 còn có sự góp mặt của những tay vợt trẻ đã từng ghi dấu ấn đậm nét ở các mùa giải trước như: Bùi Bích Phương (Hà Nội), Lê Minh Sơn (Hải Phòng), Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng), Nguyễn Thụy Kim Hằng (TP.HCM),...

Qua đó, hứa hẹn mang đến những trận cầu nảy lửa, thăng hoa và bùng nổ cảm xúc.

Với vai trò nhà tài trợ chính, Donex Group tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành vào sự phát triển của thể thao nước nhà, đặc biệt là môn cầu lông. Sự góp mặt của Donex không chỉ nâng tầm chất lượng giải đấu mà còn tiếp thêm động lực cho các VĐV trẻ tự tin thi đấu, khẳng định bản lĩnh và nuôi dưỡng đam mê.

Giải vô địch cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2025 – tranh giải Donex diễn ra từ 25 – 31.8, với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ ở nhiều nhóm tuổi.

Với quy mô lớn, công tác tổ chức bài bản cùng sự đồng hành của DonexGroup, giải vô địch cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2025 hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải giàu kịch tính, chất lượng và để lại nhiều thành tích ấn tượng.