Cựu vô địch cầu lông thế giới giải thích lý do bị Nguyễn Thùy Linh đánh bại

Tối qua (25.8) tại Paris (Pháp), nữ tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) ghi dấu ấn với việc đánh bại tay vợt Thái Lan Ratchanok Intanon (hạng 10 thế giới) khiến đối thủ phải dừng bước ngay ở vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới.

Ratchanok Intanon năm nay 30 tuổi, sở hữu bảng thành tích chói sáng. Ngoài chức vô địch thế giới năm 2013, tay vợt này cũng từng vô địch châu Á, vô địch Đông Nam Á cũng như đăng quang ở nhiều giải cầu lông quốc tế mở rộng khác.

Nguyễn Thùy Linh khởi đầu ấn tượng ở giải cầu lông vô địch thế giới ẢNH: ĐỘC LẬP

Đầu năm ngoái, Nguyễn Thùy Linh đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Ratchanok Intanon ở tứ kết đơn nữ giải cầu lông Đức mở rộng. Tái đấu lần này, tay vợt số 1 Việt Nam giữ vững phong độ, tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 2-0 (21/17, 21/18). Chia sẻ trên trang chủ của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), Ratchanok Intanon cho biết mình bị đau ở lưng nên không thể vận động hết công suất dẫn đến thất bại trước Nguyễn Thùy Linh.

Thùy Linh chạm trán ai ở vòng 2?

Ở vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới diễn ra ngày mai, Nguyễn Thùy Linh sẽ chạm trán với tay vợt Kirsty Gilmour (Scotland). Tay vợt xếp hạng 31 thế giới này từng đánh bại Nguyễn Thùy Linh 2-0 ở giải cầu lông Indonesia mở rộng năm 2024. Khó khăn chờ đón Nguyễn Thùy Linh nhưng cô được kỳ vọng giữ vững phong độ cao để "đòi nợ" trước đối thủ.

Cựu vô địch cầu lông thế giới Ratchanok Intanon 2 lần thất bại trước Nguyễn Thùy Linh ẢNH: BWF

Ở ngày ra quân của cầu lông Việt Nam tại giải vô địch thế giới còn có chiến thắng ấn tượng 2-0 của Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh ở nội dung đôi nam trước đôi Izak Batalha/Matheus Voigt (Brazil). Ở nội dung đơn nam, Lê Đức Phát (hạng 69 thế giới) để thua 1-2 trước Julien Carraggi (Bỉ, hạng 59 thế giới). Hôm nay Vũ Thị Trang (hạng 170 thế giới) thi đấu trận đầu nội dung đơn nữ, gặp tay vợt Yevheniia Kantemyr (hạng 129 thế giới). Nguyễn Hải Đăng (hạng 57 thế giới) ra quân nội dung đơn nam gặp tay vợt Alwi Farhan (Indonesia, hạng 23 thế giới).



