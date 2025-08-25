Nguyễn Thùy Linh lập kỳ tích 2 lần đánh bại cựu vô địch cầu lông thế giới

Nguyễn Thùy Linh chiến thắng ấn tượng

Lá thăm không may đưa Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) chạm trán với tay vợt Ratchanok Intanon (hạng 10 thế giới) ở vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới diễn ra hôm nay tại Paris (Pháp). Thế nhưng tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam có trận đấu bùng nổ, giành chiến thắng ấn tượng.

Nguyễn Thùy Linh xuất sắc đánh bại tay vợt hạng 10 thế giới Ratchanok Intanon ẢNH: ĐỘC LẬP

Với lối chơi bền bỉ, điều cầu biến hóa và dứt điểm hiểm hóc, hiệu quả, Nguyễn Thùy Linh khiến nhà vô địch thế giới năm 2013 Ratchanok Intanon phải đeo bám vất vả. Được chuyên gia người Indonesia Hariwanto Hong "mách nước", Nguyễn Thùy Linh phát huy hiệu quả trong từng cú đánh, nhờ đó đánh bại được Ratchanok Intanon với điểm số 21/17 ở ván 1.

Ratchanok Intanon thi đấu đầy nỗ lực ở ván 2 nhằm đưa trận đấu về thế quân bình nhưng Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ vững trạng thái thi đấu tốt. Tay vợt quê Đồng Nai có những pha gài cầu sắc bén khiến Ratchanok Intanon tốn nhiều sức. Hai tay vợt so kè điểm số quyết liệt trước khi Nguyễn Thùy Linh bứt phá, tạo cách biệt 4 điểm (18/14) sau đó vươn lên giành chiến thắng 21/18, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0.

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp Nguyễn Thùy Linh đánh bại được Ratchanok Intanon, gần nhất vào tháng 1 năm ngoái khi tay vợt số 1 Việt Nam vượt qua đối thủ với tỷ số 2-0. Ratchanok Intanon (30 tuổi) là nhà vô địch đơn nữ cầu lông thế giới năm 2013 và từng đoạt HCV châu Á lẫn Đông Nam Á. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới là tay vợt Kirsty Gilmour (Scotland, hạng 31 thế giới).