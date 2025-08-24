Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cầu lông Việt Nam tự tin bước ra đấu trường thế giới, kỳ vọng Nguyễn Thùy Linh

Hoàng Lê
Hoàng Lê
24/08/2025 08:12 GMT+7

Nỗ lực chinh phục các giải quốc tế để đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) giúp 6 tay vợt VN giành quyền tham dự giải cầu lông vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Paris (Pháp) từ ngày 25 - 31.8.

Nỗ lực đáng ghi nhận của cầu lông Việt Nam

Ở giải cầu lông vô địch thế giới gần nhất vào năm 2023, VN chỉ có 2 tay vợt đủ điều kiện tham gia là Nguyễn Thùy Linh (đơn nữ) và Nguyễn Hải Đăng (đơn nam). Năm nay, số lượng tuyển thủ cầu lông VN giành quyền tham dự tăng lên gấp 3, với 6 VĐV là Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang (đơn nữ), Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát (đơn nam) và Trần Đình Mạnh/Nguyễn Đình Hoàng (đôi nam).

Cầu lông Việt Nam tự tin bước ra đấu trường thế giới, kỳ vọng Nguyễn Thùy Linh- Ảnh 1.

6 tay vợt VN cùng chuyên gia Harianwan Hong

Ảnh: VBF

Ông Khoa Trung Kiên, phụ trách bộ môn cầu lông Cục TDTT VN, cho biết nỗ lực thi đấu nhiều giải quốc tế để tích lũy điểm cùng cải thiện thứ hạng giúp các VĐV VN đủ điều kiện tham dự giải cầu lông vô địch thế giới 2025. Chuyên gia người Indonesia Hariawan Hong cũng đồng hành, hỗ trợ chuyên môn cho các tuyển thủ cầu lông VN khi đến Pháp tranh tài giải đấu lần này.

Giải cầu lông vô địch thế giới có sự góp mặt của tất cả các tay vợt mạnh nhất, vì thế tính cạnh tranh rất cao. Các tuyển thủ cầu lông VN đã có kết quả bốc thăm, biết được đối thủ và sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nhất. Giải đấu cũng là cơ hội để đội tuyển cầu lông VN trui rèn, hướng đến SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan.

Kỳ vọng Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh là niềm hy vọng số 1 của cầu lông VN tại giải vô địch thế giới lần này. Với hạng 22 thế giới, tay vợt số 1 VN không được chọn làm hạt giống của nội dung đơn nữ, vì thế cô phải gặp hạt giống số 10, cũng là tay vợt xếp hạng 10 thế giới Ratchanok Intanon (Thái Lan) ngay trận đầu. Tay vợt 30 tuổi Ratchanok Intanon là nhà vô địch đơn nữ cầu lông thế giới năm 2013 và từng đoạt HCV châu Á lẫn Đông Nam Á. Đối thủ rất mạnh nhưng cơ hội không phải không có với Nguyễn Thùy Linh. Ở lần chạm trán gần nhất tại giải cầu lông Đức mở rộng hồi năm ngoái, Thùy Linh khiến Ratchanok Intanon phải thua 0-2 (13/21, 15/21). Tay vợt số 1 VN vẫn giữ được phong độ khá ổn định, có khả năng lặp lại chiến thắng trước cựu vô địch thế giới. Nếu vượt qua được tay vợt Thái Lan, Thùy Linh hứa hẹn tiến sâu ở nội dung đơn nữ. Thành tích tốt nhất của cầu lông VN tại giải vô địch thế giới là HCĐ đơn nam của Nguyễn Tiến Minh năm 2013 cũng là đích nhắm của Nguyễn Thùy Linh.

Cũng ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang (hạng 170 thế giới) chạm trán tay vợt người Ukraine Kantemyr (hạng 120 thế giới) ở trận đầu. Đối thủ không quá mạnh là cơ hội để vợ của tay vợt Nguyễn Tiến Minh giành vé vào vòng đấu tiếp theo.

Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng (hạng 57 thế giới) gặp tài năng trẻ Indonesia Alwi Farhan (hạng 23 thế giới) còn Lê Đức Phát (hạng 69 thế giới) chạm trán Julien Carraggi (Bỉ, hạng 59 thế giới) nên có cơ hội giành chiến thắng cao hơn.

Ở nội dung đôi nam, Trần Đình Mạnh/Nguyễn Đình Hoàng lần đầu giành quyền tham dự giải vô địch thế giới nên đặt mục tiêu cọ xát, trui rèn. Đôi nam đương kim vô địch giải cầu lông Vietnam International Challenge hiện xếp hạng 126 thế giới, chạm trán với đôi Izak/Matheus (Brazil, hạng 116 thế giới) ở trận đầu. 

