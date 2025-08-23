Tay vợt Việt Nam xuất sắc đánh bại hạt giống số 1, vô địch ở Trung Quốc

Giải quần vợt Roland Garros Junior Series by Renault - vòng loại khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á diễn ra tại Hải Nam (Trung Quốc) từ ngày 18 đến 23.8.2025, quy tụ những tài năng trẻ hàng đầu châu lục. Trong số đó, tay vợt Lê Tiến Anh (đơn vị Quân đội) - gương mặt trẻ triển vọng của quần vợt Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tham gia tranh tài. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến mới của quần vợt trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Lê Tiến Anh thắng những tay vợt mạnh của Ấn Độ ở trận đầu và cuối giải

Ở trận ra quân của giải vào ngày 18.8, Lê Tiến Anh đã ngay lập tức tạo bất ngờ lớn khi thắng Ranvir Singh (Ấn Độ, hạt giống số 2) với tỷ số 2-1. Sau lời khẳng định mạnh mẽ này, tay vợt trẻ của Việt Nam liên tiếp gây ấn tượng để vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng và góp mặt ở trận chung kết tranh chức vô địch. Tại trận đấu cuối cùng của giải, Lê Tiến Anh chạm trán với Yashwin Dahiya (Ấn Độ, hạt giống số 1).

Trận chung kết diễn ra căng thẳng kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ đã khép lại với chiến thắng thuộc về Lê Tiến Anh. Tay vợt sinh năm 2011 của Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 (7-6, 7-5).

Lê Tiến Anh là tay vợt trẻ tiềm năng của Việt Nam ẢNH: VTF

Với chức vô địch này, Lê Tiến Anh mang về chiếc cúp với 2.000 USD tiền thưởng. Đặc biệt, thành tích này còn giúp tay vợt 14 giành vé sang Nhật Bản vào tháng 10 để tranh suất dự giải Roland Garros trẻ 2026 tại Paris, Pháp.

Giải đấu nằm trong hệ thống Roland Garros Junior Series by Renault, do Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT) phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt châu Á (ATF) tổ chức. Đây là cơ hội lớn để các tay vợt trẻ xuất sắc giành suất tham dự Roland Garros Junior Championship 2026, giải Grand Slam duy nhất trên mặt sân đất nện.

Giải Roland Garros Junior Series được xem là bệ phóng cho những ngôi sao quần vợt trong tương lai. Với những gì đã thể hiện, Tiến Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục cống hiến những màn trình diễn ấn tượng, mang hình ảnh quần vợt Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Lê Tiến Anh - tài năng trẻ triển vọng của quần vợt Việt Nam Sinh năm 2011, đơn vị Quân đội. Thành tích nổi bật: - Vô địch U.12 đơn nam giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên toàn quốc năm 2022 (VTF Junior Tour 2 - Hanaka Cup 2022). - Á quân đơn nam môn quần vợt tại Đại hội TDTT TP.HCM năm 2022. - Hạt giống số 1 đơn nam, đoạt HCV đơn nam và HCV đôi nam tại giải quần vợt vô địch U.14 ITF Châu Á 2024 (phát triển vòng loại khu vực Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á). - Vô địch đơn và đôi nam giải quần vợt châu Á - ATF U.14 Cup 2025, diễn ra tại Bình Dương.



