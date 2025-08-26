Bảng xếp hạng bóng chuyền vô địch thế giới mới nhất: Xác định 14 đội đi tiếp, Việt Nam dừng bước

Không có nhiều bất ngờ xảy ra ở vòng đấu bảng giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới khi kết thúc ngày thi đấu hôm qua (25.8), hầu hết các đội mạnh, được đánh giá cao đều đạt kết quả tốt và sớm giành vé đi tiếp vào vòng trong.

Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến trận đấu danh dự với đội tuyển Kenya ẢNH: FIVB

Ở bảng A, chủ nhà Thái Lan toàn thắng 2 trận trước Ai Cập (3-1), Thụy Điển (3-0), đạt 6 điểm. Đội tuyển Hà Lan cũng có 2 trận thắng trước Thụy Điển (3-2), Ai Cập (3-0), đạt 5 điểm. Kết quả này giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cùng Hà Lan sớm đoạt vé đi tiếp và sẽ tranh nhất, nhì bảng khi chạm trán nhau ở lượt trận cuối diễn ra lúc 20 giờ 30 hôm nay.

Ở bảng B, đội tuyển Ý khẳng định sức mạnh vượt trội khi thắng Slovakia 3-0, thắng Cuba 3-0, đạt 6 điểm. Đội tuyển Bỉ cũng toàn thắng với cùng tỷ số 3-0 trước Slovakia và Cuba, đạt 6 điểm. Nhờ đó tấm vé đi tiếp đã trong tay đội tuyển Ý và Bỉ. Họ sẽ đối đầu nhau lúc 17 giờ hôm nay để phân định nhất, nhì bảng.

Đội tuyển Thái Lan thi đấu ấn tượng khi được chơi trên sân nhà ẢNH: FIVB

Tại bảng C, đội tuyển Brazil giành tấm vé đầu tiên sau 2 trận thắng trước Hy Lạp (3-0), Pháp (3-2), đạt 5 điểm. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển Pháp (4 điểm) với đội tuyển Hy Lạp (3 điểm). Tại bảng D cũng mới xác định được đội bóng đầu tiên đi tiếp là đội tuyển Mỹ với 2 trận toàn thắng cùng tỷ số 3-1 trước Slovenia, Argentina. Tấm vé còn lại là cuộc đua giữa 3 đội Argentina (3 điểm), CH Czech (2 điểm) và Slovenia (1 điểm).

Ở bảng E đã ngã ngũ khi đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đội tuyển Canada sớm giành vé đi tiếp. Thổ Nhĩ Kỳ toàn thắng 2 trận trước Tây Ban Nha (3-0), Bulgaria (3-0) đạt 6 điểm trong khi Canada thắng Bulgaria (3-1), thắng Tây Ban Nha (3-2) nên có 5 điểm. Cục diện ở bảng F cũng sớm an bài khi đội tuyển CH Dominica và đội tuyển Trung Quốc giành vé đi tiếp sau 2 trận toàn thắng.

Bảng có bóng chuyền nữ Việt Nam, đội nào đi tiếp?

Tại bảng G, đội tuyển Ba Lan và Đức giành vé đi tiếp khi khẳng định sức mạnh. Ba Lan thắng đội tuyển Việt Nam 3-1, thắng Kenya 3-1 còn đội tuyển Đức ấn tượng hơn khi chưa để thua ván nào trước Việt Nam (3-0), Kenya (3-0). 2 tấm vé đi tiếp ở bảng H cũng đã có chủ dành cho đội tuyển Serbia (6 điểm) và đội tuyển Nhật Bản (5 điểm).

Như vậy đã xác định được 14/16 đội giành quyền vào vòng loại trực tiếp (16 đội) là Thái Lan, Hà Lan (bảng A), Ý, Bỉ (bảng B), Brazil (bảng C), Mỹ (bảng D), Thổ Nhĩ Kỳ, Canada (bảng E), CH Dominica, Trung Quốc (bảng F), Đức, Ba Lan (bảng G), Serbia, Nhật Bản (bảng H).

17 giờ ngày mai (27.8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu lượt trận cuối bảng G, chạm trán đội tuyển Kenya. Trận đấu mang tính thủ tục nhưng các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khát khao tìm kiếm chiến thắng để có màn chia tay đẹp trong lần đầu giành quyền tham dự giải vô địch thế giới.