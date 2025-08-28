Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu giải cầu lông vô địch thế giới 0 giờ ngày 29.8: Nguyễn Thùy Linh 'leo núi'

Quỳnh Anh
28/08/2025 08:40 GMT+7

Tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thể hiện phong độ ấn tượng tại giải cầu lông vô địch thế giới diễn ra ở Paris (Pháp).

Giải cầu lông vô địch thế giới 2025 thu hút hầu hết các tay vợt hàng đầu thế giới, do đó việc Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) lần lượt đánh bại Ratchnok Intanon (Thái Lan, hạng 10 thế giới), Kirsty Gilmour (Scotland, hạng 31 thế giới) để vào vòng 16 tay vợt xuất sắc nhất ở nội dung đơn nữ là thành tích rất đáng được khen ngợi.

Lịch thi đấu giải cầu lông vô địch thế giới 0 giờ ngày 29.8: Nguyễn Thùy Linh 'leo núi'- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh chạm trán nhà vô địch Olympic ở giải cầu lông vô địch thế giới 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở giải vô địch thế giới lần này, Nguyễn Thùy Linh có chuyên gia người Indonesia Hariawan Hong đi cùng, hỗ trợ chuyên môn giúp cô có những điều chỉnh kịp thời ở thời điểm khó khăn trong trận đấu. Điều quan trọng hơn hết là Nguyễn Thùy Linh có được trạng thái thi đấu sung mãn, từ đó có những pha điều cầu bền bỉ, chờ đối thủ mắc sai lầm và tận dụng tốt các cơ hội có được.

Với việc giành quyền vào vòng 16 nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới, Nguyễn Thùy Linh tích lũy được 6.000 điểm thưởng. Đây là số điểm thưởng cao nhất mà tay vợt này đạt được ở 1 giải đấu, hơn cả số điểm cho danh hiệu vô địch đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng (5.500 điểm) hay á quân giải Canada mở rộng (5.950 điểm). Nhiều khả năng Nguyễn Thùy Linh sẽ tiến sâu vào tốp 20 đơn nữ sau giải vô địch thế giới.

Lịch thi đấu giải cầu lông vô địch thế giới 0 giờ ngày 29.8: Nguyễn Thùy Linh 'leo núi'- Ảnh 2.

Tay vợt Chen Yu Fei hiện xếp hạng 4 thế giới là thách thức lớn cho Nguyễn Thùy Linh ở vòng 16 đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới 2025

ẢNH: BWF

Chờ Nguyễn Thùy Linh chơi hay trước nhà vô địch Olympic

Ở vòng 16 đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới diễn ra khoảng 0 giờ 30 sáng 29.8, Nguyễn Thùy Linh chạm trán với tay vợt hạt giống số 4 Chen Yu Fei (Trung Quốc). Đây là đối thủ cực mạnh bởi tay vợt 27 tuổi Chen Yu Fei là nhà vô địch đơn nữ Olympic Tokyo 2020, từng xếp hạng 1 thế giới năm 2019 cùng rất nhiều danh hiệu quốc tế lớn. Trong 2 lần chạm trán trước đó, Nguyễn Thùy Linh đều thất thủ 0-2 trước Chen Yu Fei. Tái đấu lần này tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng Nguyễn Thùy Linh được kỳ vọng có được thế trận tốt, cống hiến nhiều pha đánh cầu đẹp mắt, tạo bất ngờ cho đối thủ.


