Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh đánh bại 'khắc tinh', vào vòng 16 tay vợt xuất sắc giải thế giới

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
28/08/2025 00:29 GMT+7

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) giành quyền vào vòng 16 nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới tại Paris (Pháp) sau chiến thắng trước tay vợt Kirsty Gilmour (Scotland, hạng 31 thế giới) lúc rạng sáng nay (28.8).

Nguyễn Thùy Linh chơi rất hay

Kirsty Gilmour với nền tảng thể lực sung mãn, nhanh nhẹn và tinh thần thi đấu "rực lửa", nhập cuộc đầy mạnh mẽ trước Nguyễn Thùy Linh. Tay vợt của Scotland từng thắng Nguyễn Thùy Linh ở giải cầu lông Indonesia mở rộng năm ngoái tạo được cách biệt 5 điểm (7/2). Tuy nhiên tay vợt số 1 Việt Nam cũng phát huy tốt khả năng đánh cầu đa dạng, dứt điểm hiệu quả để cân bằng được 10/10 rồi bứt phá mạnh mẽ, vươn lên giành chiến thắng 21/17 ở ván 1.

Nguyễn Thùy Linh đánh bại 'khắc tinh', vào vòng 16 tay vợt xuất sắc giải thế giới- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu xuất sắc ở giải cầu lông vô địch thế giới tại Pháp

ẢNH: ĐỘC LẬP

Vẫn với lối đánh cầu biến hóa, cài cầu hiểm hóc chờ cơ hội dứt điểm, Nguyễn Thùy Linh khởi đầu thuận lợi ở ván 2, vượt dẫn 7/3 trước Kirsty Gilmour. Tay vợt hạng 31 thế giới kiên trì đeo bám, cân bằng được điểm số 10/10 rồi tạo nên màn so kè quyết liệt, gay cấn trong từng cú đánh. Tuy nhiên Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ được trạng thái thi đấu tốt, thể hiện được bản lĩnh của tay vợt xếp hạng 22 thế giới khi vươn lên giành chiến thắng 23/21, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0 trước Kirsty Gilmour.

"Đòi nợ" thành công trước Kirsty Gilmour giúp Nguyễn Thùy Linh thẳng tiến vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất của nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới. Đối thủ của tay vợt số 1 Việt Nam ở trận đấu tiếp theo là người thắng trong cặp đấu giữa Chen Yu Fei (Trung Quốc, hạng 4 thế giới) với Mia Blichfeldt (Đan Mạch, hạng 26 thế giới). Trước đó ở vòng 1, Nguyễn Thùy Linh xuất sắc đánh bại cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 10 thế giới). 




Tin liên quan

Cựu vô địch cầu lông thế giới giải thích lý do bị Nguyễn Thùy Linh đánh bại

Cựu vô địch cầu lông thế giới giải thích lý do bị Nguyễn Thùy Linh đánh bại

Nhà vô địch đơn nữ cầu lông thế giới 2013 Ratchanok Intanon (Thái Lan) chia sẻ lý do khiến cô lần thứ 2 thất bại trước nữ tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh.

Nguyễn Thùy Linh lập kỳ tích 2 lần đánh bại cựu vô địch cầu lông thế giới

Cầu lông Việt Nam tự tin bước ra đấu trường thế giới, kỳ vọng Nguyễn Thùy Linh

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh tay vợt số 1 Việt Nam giải cầu lông vô địch thế giới Cầu lông Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận