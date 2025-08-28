Nguyễn Thùy Linh đánh bại 'khắc tinh', vào vòng 16 tay vợt xuất sắc giải thế giới

Nguyễn Thùy Linh chơi rất hay

Kirsty Gilmour với nền tảng thể lực sung mãn, nhanh nhẹn và tinh thần thi đấu "rực lửa", nhập cuộc đầy mạnh mẽ trước Nguyễn Thùy Linh. Tay vợt của Scotland từng thắng Nguyễn Thùy Linh ở giải cầu lông Indonesia mở rộng năm ngoái tạo được cách biệt 5 điểm (7/2). Tuy nhiên tay vợt số 1 Việt Nam cũng phát huy tốt khả năng đánh cầu đa dạng, dứt điểm hiệu quả để cân bằng được 10/10 rồi bứt phá mạnh mẽ, vươn lên giành chiến thắng 21/17 ở ván 1.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu xuất sắc ở giải cầu lông vô địch thế giới tại Pháp ẢNH: ĐỘC LẬP

Vẫn với lối đánh cầu biến hóa, cài cầu hiểm hóc chờ cơ hội dứt điểm, Nguyễn Thùy Linh khởi đầu thuận lợi ở ván 2, vượt dẫn 7/3 trước Kirsty Gilmour. Tay vợt hạng 31 thế giới kiên trì đeo bám, cân bằng được điểm số 10/10 rồi tạo nên màn so kè quyết liệt, gay cấn trong từng cú đánh. Tuy nhiên Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ được trạng thái thi đấu tốt, thể hiện được bản lĩnh của tay vợt xếp hạng 22 thế giới khi vươn lên giành chiến thắng 23/21, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0 trước Kirsty Gilmour.

"Đòi nợ" thành công trước Kirsty Gilmour giúp Nguyễn Thùy Linh thẳng tiến vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất của nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới. Đối thủ của tay vợt số 1 Việt Nam ở trận đấu tiếp theo là người thắng trong cặp đấu giữa Chen Yu Fei (Trung Quốc, hạng 4 thế giới) với Mia Blichfeldt (Đan Mạch, hạng 26 thế giới). Trước đó ở vòng 1, Nguyễn Thùy Linh xuất sắc đánh bại cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 10 thế giới).











