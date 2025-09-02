Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh lên hạng 18 thế giới, bước tiến cực kỳ xuất sắc

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
02/09/2025 14:21 GMT+7

Hôm nay (2.9) tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh nhận tin vui từ Liên đoàn Cầu lông thế giới khi tăng 4 bậc, từ hạng 22 lên hạng 18 thế giới.

Theo đó với thành tích vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất ở nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới vừa kết thúc tại Paris (Pháp), Nguyễn Thùy Linh có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh lên hạng 18 thế giới, bước tiến cực kỳ xuất sắc- Ảnh 1.

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh lên hạng 18 thế giới

ẢNH: NVCC

Nguyễn Thùy Linh tham dự giải Việt Nam mở rộng tại TP.HCM

Cụ thể, tay vợt số 1 Việt Nam được tích lũy thêm 6.000 điểm, nâng tổng số điểm của mình có được là 49.450 điểm, qua đó "nhảy" 4 bậc, từ hạng 22 lên hạng 18 thế giới. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt Nguyễn Thùy Linh. Trong khi đó trên bảng xếp hạng dành cho các tay vợt thi đấu các hệ thống giải tour của Liên đoàn Cầu lông thế giới, Nguyễn Thùy Linh xếp hạng 17 với 38.780 điểm.

Theo kế hoạch, Nguyễn Thùy Linh sẽ góp mặt tranh tài ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng từ ngày 9.9 tới tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Đây là giải đấu mà cô đang nắm giữ kỷ lục 3 lần vô địch và hướng đến danh hiệu lần thứ 4 liên tiếp. Trong năm 2025, Nguyễn Thùy Linh hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan.

Xem thêm bình luận