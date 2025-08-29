Tay vợt Trung Quốc quá mạnh, ghi 15 điểm liên tiếp đánh bại Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh đứng thứ mấy ở thế giới?

Tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh khởi đầu khá tốt trước nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 cũng là đương kim vô địch đơn nữ cầu lông châu Á Chen Yu Fei (Trung Quốc). Sau khi đeo bám điểm số đến 6/6, Nguyễn Thùy Linh bỏ lỡ cơ hội ghi điểm ngon ăn, từ đó đánh mất trạng thái thi đấu, để Chen Yu Fei ghi mạch 7 điểm, vượt dẫn 13/6. Nguyễn Thùy Linh nỗ lực gỡ điểm nhưng tay vợt Trung Quốc giữ vững được ưu thế, giành chiến thắng 21/10 ở ván 1. Đây cũng là ván đấu mà Chen Yu Fei có nhiều pha đánh cầu đẳng cấp, chuyển thế trận từ phòng ngự sang tấn công rất hiệu quả khiến Nguyễn Thùy Linh gặp nhiều khó khăn.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu nỗ lực nhưng chưa thể đánh bại tay vợt hạng 4 thế giới Chen Yu Fei ẢNH: NVCC

Dồn hết quyết tâm vào ván 2, Nguyễn Thùy Linh phát huy hiệu quả những pha đánh cầu bền bỉ. Nhờ đó tay vợt số 1 Việt Nam tạo cách biệt 3 điểm (9/6) đầy ấn tượng trước Chen Yu Fei. Tuy nhiên kịch bản lại giống như ván 1 khi Chen Yu Fei có màn bứt phá mạnh mẽ với 15 điểm liên tiếp để giành chiến thắng 21/9, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0 và giành vé vào vòng tứ kết. Khả năng đánh cầu có độ khó cao của Chen Yu Fei khiến Nguyễn Thùy Linh không ít lần đứng chôn chân.

Như vậy Nguyễn Thùy Linh dừng chân ở vòng 16 đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới. Thành tích này giúp cô nhận được 6.000 điểm thưởng và sẽ quay trở lại tốp 20 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố tuần tới.















