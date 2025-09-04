Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam ‘mất tích’: Vẫn được mời họp trực tuyến, VBF báo cáo Bộ Nội vụ

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
04/09/2025 15:15 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, 16 giờ 30 hôm nay (ngày 4.9), Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến nhằm làm rõ tình hình vắng mặt bất thường của ông Lưu Tú Bảo - Chủ tịch đương nhiệm của VBF, cũng là thành viên Ban Thường vụ.

Ông Lưu Tú Bảo được mời họp online sau thời gian vắng mặt bất thường

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ông Tú Bảo được cho là đã không trực tiếp điều hành VBF suốt hơn 6 tháng qua. Chủ tịch VBF vắng mặt bất thường. Theo thông tin từ các thành viên Ban Thường vụ VBF, ông Lưu Tú Bảo, hiện đang sinh sống tại Mỹ, đã rời khỏi Việt Nam từ cuối tháng 2.2025.

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam ‘mất tích’: Vẫn được mời họp trực tuyến, VBF báo cáo Bộ Nội vụ- Ảnh 1.

Ông Lưu Tú Bảo trong một sự kiện quyền anh

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam ‘mất tích’: Vẫn được mời họp trực tuyến, VBF báo cáo Bộ Nội vụ- Ảnh 2.

Ông không điều hành trực tiếp VBF trong nhiều tháng

Từ thời điểm đó, ông hoàn toàn không xuất hiện tại bất kỳ cuộc họp hay sự kiện chính thức nào của liên đoàn. Việc này dẫn đến tình trạng "khuyết vị trí lãnh đạo cao nhất" trong thời gian dài, có thể gây ảnh hưởng đến các kế hoạch, chiến lược phát triển quyền anh quốc gia.

Trong các cuộc trao đổi trước đây, ông Bảo có đề cập rằng sẽ tạm vắng mặt trong một thời gian và ủy quyền cho Ban Thường vụ điều hành công việc.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ông vẫn không có bất kỳ thông báo chính thức bằng văn bản hay thời điểm trở lại VBF. 

Cuộc họp khẩn: Chuẩn bị báo cáo Bộ Nội vụ

Trước tình hình trên, Ban Thường vụ VBF đã tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá lại toàn bộ sự việc, đồng thời đề xuất phương án giải quyết.

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam 'mất tích' nhiều tháng, VBF họp khẩn

Việc người đứng đầu VBF vắng mặt kéo dài mà không có thông báo chính thức có thể vi phạm điều lệ tổ chức cũng như gây ảnh hưởng đến uy tín của VBF. 

Một trong những phương án được đưa ra là báo cáo toàn bộ sự việc lên Bộ Nội vụ, cơ quan quản lý tổ chức xã hội nghề nghiệp, để xin chỉ đạo và xem xét tổ chức Đại hội bất thường nhằm bầu ra chủ tịch mới nếu ông Lưu Tú Bảo không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò.

Xem thêm bình luận