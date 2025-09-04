Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

16 giờ 30 hôm nay, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam họp khẩn về việc ông Lưu Bảo Tú 'mất tích'

Hoàng Lê
Hoàng Lê
04/09/2025 11:08 GMT+7

Chiều nay (4.9), Ban Thường vụ Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) họp trực tuyến nhằm giải quyết sự việc ông Lưu Bảo Tú, Chủ tịch VBF vắng mặt trong thời gian qua.

Liệu có phải VBF có phải đại hội nhiệm kỳ sớm?

Theo chỉ đạo từ Cục TDTT Việt Nam, Ban Thường vụ VBF quyết định thông báo đến các thành viên về việc họp khẩn trực tuyến vào lúc 16 giờ 30 chiều nay. Cuộc họp có đề nghị Chủ tịch VBF Lưu Bảo Tú báo cáo rõ lý do vắng mặt từ cuối tháng 2 đến nay đồng thời bàn phương án điều hành, triển khai các công việc của VBF trong thời gian tới.

16 giờ 30 hôm nay, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam họp khẩn về việc ông Lưu Bảo Tú 'mất tích'- Ảnh 1.

Chủ tịch VBF Lưu Bảo Tú không điều hành Liên đoàn từ cuối tháng 2 đến nay vì bận công việc ở Mỹ

ẢNH: VBF

Ban Thường vụ VBF có thông báo đến ông Lưu Bảo Tú về cuộc họp khẩn này nhưng chưa rõ ông có tham dự hay không. Theo chia sẻ từ Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF Nguyễn Duy Hùng trong lần trao đổi gần nhất cách đây 1 tháng, ông Lưu Bảo Tú cho biết mình bận việc ở Mỹ nên nhờ Ban Thường vụ VBF điều hành công việc ở VBF.

Như Thanh Niên đã thông tin, Chủ tịch VBF Lưu Bảo Tú về Mỹ từ cuối tháng 2.2025 đến nay vẫn chưa quay lại Việt Nam. Cục TDTT Việt Nam đã yêu cầu Ban Chấp hành VBF quán xuyến công việc chung trong thời gian vắng ông Lưu Tú Bảo. Sau buổi họp khẩn Ban Thường vụ VBF thì ngày mai, Ban Chấp hành VBF sẽ họp để giải quyết, phân công công việc, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó có việc đảm nhận công việc trong lúc ông Lưu Tú Bảo vắng mặt.

Trong trường hợp ông Lưu Tú Bảo không thể điều hành công việc cho đến hết nhiệm kỳ vì bất kỳ lý do nào, nhiều khả năng, VBF sẽ phải báo cáo Bộ Nội vụ để được Đại hội nhiệm kỳ sớm để bầu chủ tịch mới.

Tin liên quan

Ngành thể thao lên tiếng việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam ‘mất tích’

Ngành thể thao lên tiếng việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam ‘mất tích’

Ông Lưu Tú Bảo - Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam không có mặt ở Việt Nam từ cuối tháng 2.2025 đến nay.

Việt Nam lần đầu tổ chức chuỗi giải billiards thế giới, tổng giải thưởng siêu hấp dẫn: 11,2 tỉ đồng

Kinh tế thể thao ở Việt Nam, 'mỏ vàng' bị bỏ quên: World Cup, Olympic đáng giá bao nhiêu tiền?

Khám phá thêm chủ đề

Quyền anh Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam Lưu Bảo Tú Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam VBF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận