16 giờ 30 hôm nay, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam họp khẩn về việc ông Lưu Bảo Tú 'mất tích'

Liệu có phải VBF có phải đại hội nhiệm kỳ sớm?

Theo chỉ đạo từ Cục TDTT Việt Nam, Ban Thường vụ VBF quyết định thông báo đến các thành viên về việc họp khẩn trực tuyến vào lúc 16 giờ 30 chiều nay. Cuộc họp có đề nghị Chủ tịch VBF Lưu Bảo Tú báo cáo rõ lý do vắng mặt từ cuối tháng 2 đến nay đồng thời bàn phương án điều hành, triển khai các công việc của VBF trong thời gian tới.

Chủ tịch VBF Lưu Bảo Tú không điều hành Liên đoàn từ cuối tháng 2 đến nay vì bận công việc ở Mỹ ẢNH: VBF

Ban Thường vụ VBF có thông báo đến ông Lưu Bảo Tú về cuộc họp khẩn này nhưng chưa rõ ông có tham dự hay không. Theo chia sẻ từ Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF Nguyễn Duy Hùng trong lần trao đổi gần nhất cách đây 1 tháng, ông Lưu Bảo Tú cho biết mình bận việc ở Mỹ nên nhờ Ban Thường vụ VBF điều hành công việc ở VBF.

Như Thanh Niên đã thông tin, Chủ tịch VBF Lưu Bảo Tú về Mỹ từ cuối tháng 2.2025 đến nay vẫn chưa quay lại Việt Nam. Cục TDTT Việt Nam đã yêu cầu Ban Chấp hành VBF quán xuyến công việc chung trong thời gian vắng ông Lưu Tú Bảo. Sau buổi họp khẩn Ban Thường vụ VBF thì ngày mai, Ban Chấp hành VBF sẽ họp để giải quyết, phân công công việc, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó có việc đảm nhận công việc trong lúc ông Lưu Tú Bảo vắng mặt.

Trong trường hợp ông Lưu Tú Bảo không thể điều hành công việc cho đến hết nhiệm kỳ vì bất kỳ lý do nào, nhiều khả năng, VBF sẽ phải báo cáo Bộ Nội vụ để được Đại hội nhiệm kỳ sớm để bầu chủ tịch mới.