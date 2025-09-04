Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngành thể thao lên tiếng việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam ‘mất tích’

Hoàng Lê
Hoàng Lê
04/09/2025 10:34 GMT+7

Ông Lưu Tú Bảo - Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam không có mặt ở Việt Nam từ cuối tháng 2.2025 đến nay.

Hôm nay (4.9), một lãnh đạo ngành thể thao cho biết, đã nắm bắt thông tin việc ông Lưu Tú Bảo - Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) về Mỹ từ cuối tháng 2 đến nay chưa quay lại Việt Nam. Tuy nhiên mọi hoạt động của VBF đều diễn ra bình thường, do Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF Nguyễn Duy Hùng phụ trách.

Ngành thể thao lên tiếng việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam ‘mất tích’- Ảnh 1.

Ông Lưu Tú Bảo (phải), Chủ tịch VBF hiện không có mặt ở Việt Nam vài tháng qua

ẢNH: VBF

Theo chia sẻ từ Ban Chấp hành VBF, ông Lưu Tú Bảo mang 2 quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Hồi cuối tháng 2, ông về Mỹ lo đám tang người thân sau đó bận việc nên đến nay chưa trở lại Việt Nam. Hồi đầu tháng 8, ông Lưu Tú Bảo có liên lạc với Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký VBF Nguyễn Duy Hùng, nhờ ông điều hành công việc.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cho biết ông Lưu Tú Bảo được các cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện (gồm lý lịch, hồ sơ pháp lý) để ứng cử và đã trúng cử làm Chủ tịch VPF nhiệm kỳ II (2023 - 2028). Cục TDTT đã yêu cầu Ban Chấp hành VBF quán xuyến công việc chung trong thời gian vắng ông Lưu Tú Bảo.

Được biết ngày mai (5.9), Ban Chấp hành VBF sẽ họp để giải quyết, phân công công việc, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó có việc đảm nhận công việc trong lúc ông Lưu Tú Bảo vắng mặt.

Xem thêm bình luận