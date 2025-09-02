Việt Nam lần đầu tổ chức chuỗi giải billiards thế giới, tổng giải thưởng siêu hấp dẫn: 11,2 tỉ đồng

Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 (2025 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship) sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM, từ ngày 17.9 đến 28.9. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là nước chủ nhà của một giải vô địch thế giới billiards pool. Đồng thời, Việt Nam cũng trở thành quốc gia thứ 3 có vinh dự đăng cai giải Vô địch thế giới 10 bi, sau Philippines và Mỹ, 2 cường quốc của billiards pool thế giới.

Cả 3 sự kiện gồm giải Vô địch thế giới 10 bi nam, Box Billiards Mixed Doubles (10 bi, đôi nam nữ) và Poison Cues Saigon Women’s 9-ball Open (9 bi nữ) được Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) đồng tổ chức. Sự kiện chính thức khai mạc vào tối 19.9, các trận đấu của Vòng chung kết giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 bắt đầu từ ngày 20.9 và khép lại vào 28.9.

Dương Quốc Hoàng là một trong những cái tên được kỳ vọng ở giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bên cạnh giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025, ngày hội billiards lớn nhất thế giới tại Việt Nam còn có thêm hai sự kiện song song đáng chú ý gồm Box Billiards Mixed Doubles 2025 (10 bi, đôi nam - nữ) diễn ra từ ngày 17.9 đến 19.9, với tổng tiền thưởng 100.000 USD (hơn 2,6 tỉ đồng) và Poison Cues Saigon Women's 9-ball Open 2025 (9 bi nữ) diễn ra từ ngày 20.9 đến 26.9 với tổng tiền thưởng 75.000 USD (gần 2 tỉ đồng).

Tổng giá trị giải thưởng của chuỗi sự kiện lên tới 425.000 USD (khoảng 11,2 tỉ đồng), trong đó riêng tiền thưởng của giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 là 250.000 USD (gần 6,6 tỉ đồng). Nhà vô địch thế giới 10 bi nam sẽ nhận 70.000 USD (1,8 tỉ đồng), á quân - 40.000 USD, và hai tay cơ đồng hạng 3 nhận 17.500 USD.

Biado, tay cơ huyền thoại của Philippines sẽ có mặt tại Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đầy đủ anh tài của billiards thế giới

Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 quy tụ 96 cơ thủ hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như đương kim vô địch Carlo Biado, Fedor Gorst, Joshua Filler, Shane Van Boening, Eklent Kaci, Ko Pin Yi, Ko Ping Chung... Trong đó, Việt Nam có 2 VĐV góp mặt tại vòng chung kết là Dương Quốc Hoàng (Hoàng sao) và Phạm Phương Nam theo diện nhận suất từ nhà tài trợ. Ngoài ra, các cơ thủ Việt Nam khác vẫn có cơ hội góp mặt thông qua vòng khởi động.

Ở giai đoạn 1, giải đấu áp dụng thể thức loại kép (2 mạng), với 96 cơ thủ sẽ thi đấu theo nhánh thắng – nhánh thua để tìm ra 32 cơ thủ xuất sắc nhất. Từ vòng Last 32, các cơ thủ sẽ thi đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.