Billiards: Trần Quyết Chiến nhận thất bại đầy bất ngờ

Cơ thủ không chuyên billiards carom 3 băng thắng Trần Quyết Chiến

Khán giả tại Đà Nẵng chiều 1.9 đã chứng kiến một trong những trận chung kết gây bất ngờ nhất trong làng billiards Việt Nam thời gian gần đây. Lê Viết Toàn, cơ thủ vừa làm việc trong ngành xây dựng, vừa tham gia đội tuyển billiards Đà Nẵng ở thể loại billiards Anh, đã vượt qua tượng đài Trần Quyết Chiến để đăng quang ngôi vô địch giải đấu carom 3 băng.



Trận chung kết được chờ đợi giữa Trần Quyết Chiến và hiện tượng thú vị Lê Viết Toàn khởi đầu đúng với dự đoán. Cơ thủ số một Việt Nam sớm thể hiện đẳng cấp với những pha xử lý gọn gàng, nhanh chóng dẫn 20-9 ở hiệp 1. Nhưng kịch bản bất ngờ đã xảy ra ngay đầu hiệp 2.

Trần Quyết Chiến là cơ thủ số 1 Việt Nam và hàng đầu châu Á với 4 chức vô địch World Cup billiards ẢNH: T.B

Viết Toàn bất ngờ bùng nổ với 2 sê-ri liên tiếp để bứt tốc và quân bình cách biệt thành 20-20. Không dừng lại ở đó, Viết Toàn có thêm một đường cơ 7 điểm để vươn lên dẫn 29-22. Quyết Chiến dù đã vùng lên mạnh mẽ và san bằng điểm số 32-32, nhưng Viết Toàn vẫn giữ được sự lạnh lùng. Viết Toàn tiếp tục cho thấy khả năng ghi điểm rất đều tay, nâng cách biệt lên 39-34 trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 40-35 sau 27 lượt cơ.

Kết quả này khiến nhiều khán giả bất ngờ. Viết Toàn không chỉ đánh bại cơ thủ tốp đầu thế giới, mà còn làm được điều đó trong một giải đấu với thể loại billiards vốn không phải nội dung sở trường của anh.

Chức vô địch của Lê Viết Toàn là minh chứng rõ rệt cho sự hấp dẫn và khó lường của carom 3 băng. Với một cơ thủ bán chuyên, việc vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để bước lên bục cao nhất là câu chuyện đầy cảm hứng. Điều này cũng cho thấy tiềm năng phát triển rộng rãi của môn thể thao này khi ngày càng có nhiều gương mặt mới xuất hiện và tạo nên bất ngờ.

Với Trần Quyết Chiến, thất bại này dĩ nhiên là nỗi tiếc nuối, nhưng cũng không làm lu mờ vị thế của anh trong làng billiards carom 3 băng Việt Nam. Còn với Lê Viết Toàn, danh hiệu tại giải đấu chắc chắn sẽ được ghi nhớ như một cột mốc đặc biệt.