Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Trần Quyết Chiến nhận thất bại đầy bất ngờ

Thu Bồn
Thu Bồn
02/09/2025 10:08 GMT+7

Giải billiards carom 3 băng mở rộng diễn ra tại TP.Đà Nẵng đã khép lại với bất ngờ lớn. Ngôi sao số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến đã không thể giành chức vô địch trước cơ thủ ít tên tuổi.

Cơ thủ không chuyên billiards carom 3 băng thắng Trần Quyết Chiến

Khán giả tại Đà Nẵng chiều 1.9 đã chứng kiến một trong những trận chung kết gây bất ngờ nhất trong làng billiards Việt Nam thời gian gần đây. Lê Viết Toàn, cơ thủ vừa làm việc trong ngành xây dựng, vừa tham gia đội tuyển billiards Đà Nẵng ở thể loại billiards Anh, đã vượt qua tượng đài Trần Quyết Chiến để đăng quang ngôi vô địch giải đấu carom 3 băng.

Trận chung kết được chờ đợi giữa Trần Quyết Chiến và hiện tượng thú vị Lê Viết Toàn khởi đầu đúng với dự đoán. Cơ thủ số một Việt Nam sớm thể hiện đẳng cấp với những pha xử lý gọn gàng, nhanh chóng dẫn 20-9 ở hiệp 1. Nhưng kịch bản bất ngờ đã xảy ra ngay đầu hiệp 2.

Billiards: Trần Quyết Chiến nhận thất bại đầy bất ngờ - Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến là cơ thủ số 1 Việt Nam và hàng đầu châu Á với 4 chức vô địch World Cup billiards

ẢNH: T.B

Viết Toàn bất ngờ bùng nổ với 2 sê-ri liên tiếp để bứt tốc và quân bình cách biệt thành 20-20. Không dừng lại ở đó, Viết Toàn có thêm một đường cơ 7 điểm để vươn lên dẫn 29-22. Quyết Chiến dù đã vùng lên mạnh mẽ và san bằng điểm số 32-32, nhưng Viết Toàn vẫn giữ được sự lạnh lùng. Viết Toàn tiếp tục cho thấy khả năng ghi điểm rất đều tay, nâng cách biệt lên 39-34 trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 40-35 sau 27 lượt cơ.

Kết quả này khiến nhiều khán giả bất ngờ. Viết Toàn không chỉ đánh bại cơ thủ tốp đầu thế giới, mà còn làm được điều đó trong một giải đấu với thể loại billiards vốn không phải nội dung sở trường của anh.

Chức vô địch của Lê Viết Toàn là minh chứng rõ rệt cho sự hấp dẫn và khó lường của carom 3 băng. Với một cơ thủ bán chuyên, việc vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để bước lên bục cao nhất là câu chuyện đầy cảm hứng. Điều này cũng cho thấy tiềm năng phát triển rộng rãi của môn thể thao này khi ngày càng có nhiều gương mặt mới xuất hiện và tạo nên bất ngờ. 

Với Trần Quyết Chiến, thất bại này dĩ nhiên là nỗi tiếc nuối, nhưng cũng không làm lu mờ vị thế của anh trong làng billiards carom 3 băng Việt Nam. Còn với Lê Viết Toàn, danh hiệu tại giải đấu chắc chắn sẽ được ghi nhớ như một cột mốc đặc biệt.

Tin liên quan

Trần Quyết Chiến ‘khát’ cúp trong năm 2025

Trần Quyết Chiến ‘khát’ cúp trong năm 2025

Nhắc đến Trần Quyết Chiến, người hâm mộ billiards VN nhớ ngay đến một cơ thủ đẳng cấp và bản lĩnh trong từng cú ra cơ.

Billiards: Trần Quyết Chiến liên tục tung siêu phẩm khiến khán giả trầm trồ

Billiards: Tay cơ trẻ Chiêm Hồng Thái ngược dòng nghẹt thở giành chức vô địch

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Quyết Chiến carom 3 băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận