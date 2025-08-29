Billiards: Tay cơ trẻ Chiêm Hồng Thái ngược dòng nghẹt thở giành chức vô địch

Ngày 29.8 là ngày thi đấu cuối cùng của giải billiards carom 3 băng Gabriels chặng 1 năm 2025, với các lượt trận vòng 16, tứ kết, bán kết và chung kết. Chiêm Hồng Thái duy trì được phong độ cao để liên tiếp giành chiến thắng và đăng quang chức vô địch. Trong hành trình bước lên bục cao nhất, cơ thủ trẻ sinh năm 1999 lần lượt đánh bại những cơ thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Đức Anh Chiến (tứ kết), Phạm Quốc Thích (bán kết, người đã thắng Trần Quyết Chiến) và Trương Quang Hào.

Tại trận chung kết, Chiêm Hồng Thái bị đối thủ dẫn trước nhưng đã thể hiện được bản lĩnh trong thời khắc quyết định để giành chiến thắng ngược dòng. Trước đó, Trương Quang Hào là người đã nắm quyền kiểm soát thế trận.

Chiêm Hồng Thái thể hiện bản lĩnh để ngược dòng kịch tính ở trận chung kết ẢNH: P.L

Ở lượt cơ thứ 16, Quang Hào có sê-ri 6, đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao khi dẫn trước với điểm số 20-10. Sau 20 lượt cơ, Chiêm Hồng Thái chỉ mới ghi được vỏn vẹn 11 điểm, bị dẫn 11-20. Nhưng ở lượt cơ thứ 21, cơ thủ 26 tuổi đã có sê-ri 8 điểm để rút ngắn cách biệt còn 19-27. Đồng thời, sê-ri 8 điểm này cũng là bước ngoặt lớn về mặt tinh thần và thế trận, tạo tiền đề để Chiêm Hồng Thái bám đuổi quyết liệt Trương Quang Hào.

Giai đoạn 10 điểm cuối trận chứng kiến màn so kè về điểm số của hai cơ thủ. Ở lượt cơ thứ 30, Chiêm Hồng Thái chính thức có lần đầu tiên qua mặt, dẫn Quang Hào 33-32. Đến lượt cơ 31, Quang Hào liền đáp trả bằng sê-ri 5 để dẫn ngược 37-33. Cũng trong lượt cơ này, Hồng Thái ghi thêm 4 điểm để quân bình điểm số thành 37-37.

Chiêm Hồng Thái giành chức vô địch đầy xứng đáng ẢNH: P.L

Ở lượt cơ thứ 32, Quang Hào có cơ hội nhưng không thể kết thúc trận đấu, khi chỉ ghi được 2 điểm để chạm mốc 39 điểm. Chiêm Hồng Thái tận dụng cơ hội được ra sân để ghi 3 điểm và giành chiến thắng chung cuộc 40-39 trước Trương Quang Hào.

Chiêm Hồng Thái vô địch và nhận 50 triệu đồng tiền thưởng. Trương Quang Hào á quân nhận 20 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng ba là Phạm Quốc Thích và Hữu Trọng nhận 10 triệu đồng/người.