Billiards pool Việt Nam khẳng định vị thế

Ở carom 3 băng, người hâm mộ đã quen với những chiến tích của Trần Quyết Chiến (4 chức vô địch World Cup), hay khoảnh khắc Bao Phương Vinh đăng quang giải vô địch thế giới, thì billiards pool VN cũng đang tạo ra một làn gió mới. Với những tay cơ tài năng như Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao), Nguyễn Anh Tuấn…, pool VN đang vươn mình mạnh mẽ. Trong đó, Hoàng Sao được xem là "lá cờ đầu" của pool VN tại các giải đấu tầm cỡ thế giới.

Hoàng Sao thường xuyên vào sâu tại các giải đấu lớn ẢNH: US OPEN

Tính đến thời điểm này, Quốc Hoàng liên tục ghi dấu ấn ở các đấu trường lớn. Tại giải vô địch thế giới 9 bi (World Pool Championship) 2025, cơ thủ VN vượt qua nhiều đối thủ mạnh để góp mặt ở vòng 16. Đến US Open Pool Championship 2025, giải đấu có truyền thống lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới, Hoàng Sao tiếp tục tỏa sáng và vào đến vòng 16. Cơ thủ sinh năm 1987 chỉ thiếu một chút may mắn để vào tứ kết, khi để thua đầy đáng tiếc với tỷ số 9-10. Trước đó, Hoàng Sao còn gây tiếng vang khi đánh bại đương kim số 1 thế giới Fedor Gorst, trong hành trình giành vé vào bán kết giải Battle of the Bull 2025 tại Mỹ. Những thành tích kể trên một lần nữa là lời khẳng định cơ thủ VN hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ở các giải đấu vốn được xem là "sân khấu" của những siêu sao châu Âu và Mỹ.

Bên cạnh Hoàng Sao, Nguyễn Anh Tuấn, Lường Đức Thiện… cũng là những cái tên nổi bật đang góp phần nâng tầm pool VN. Điều còn thiếu của các cơ thủ VN là sự ổn định tâm lý ở các trận then chốt, hoặc một chút may mắn tại những thời khắc quyết định. Nhưng với trình độ hiện tại và kinh nghiệm được tích lũy qua từng ngày của các cơ thủ VN, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những thành tích cao trong tương lai gần.



