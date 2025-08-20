Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Billiards: Bao Phương Vinh thắng như chẻ tre, học trò của Trần Quyết Chiến gây ấn tượng

Nghi Thạo
Nghi Thạo
20/08/2025 18:20 GMT+7

Bao Phương Vinh tiếp tục thể hiện phong độ cao cùng khả năng đi sê-ri ấn tượng. Trong khi đó, học trò Trần Quyết Chiến - cơ thủ Lê Hoàng Kim liên tiếp gây bất ngờ để vào đến vòng bán kết giải billiards carom 3 băng cúp Million năm 2025.

3 sê-ri 9 điểm trong hiệp 1

Ngày 20.8 diễn ra vòng 16 và tứ kết của giải billiards carom 3 băng cúp Million năm 2025. Trong số những cơ thủ tốp đầu Việt Nam góp mặt tranh tài, Bao Phương Vinh tiếp tục thể hiện màn trình diễn với đẳng cấp cao. Chạm trán nhau ở vòng 16, Bao Phương Vinh và Lê Thành Tiến đã cống hiến cho người xem một trận đấu có chất lượng chuyên môn cực cao.

Ngay ở lượt cơ đề pa, Lê Thành Tiến nhập cuộc với sê-ri 6 điểm. Đến lượt cơ thứ 3, Bao Phương Vinh đáp trả với sê-ri 9, cân bằng điểm số thành 9-9. Ở lượt cơ thứ 5, Phương Vinh khiến người xem trầm trồ khi tiếp tục tung ra sê-ri 9, dẫn Thành Tiến 19-14. Trước tốc độ ghi điểm khủng của đối phương, Lê Thành Tiến cũng cho thấy anh không phải dạng vừa. Ở lượt cơ thứ 9, Thành Tiến ghi sê-ri 9, để san bằng cách biệt thành 24-24.

Billiards: Bao Phương Vinh thắng như chẻ tre, học trò của Trần Quyết Chiến gây ấn tượng- Ảnh 1.

Bao Phương Vinh đang có phong độ cao

ẢNH: P.L

Sang hiệp 2, Bao Phương Vinh tiếp tục tung sê-ri với 7 điểm ở lượt cơ thứ 8, vươn lên dẫn 35-24. Đến lượt cơ thứ 10, nhà vô địch thế giới năm 2023 lại có sê-ri 8, dẫn 43-27. Cơ thủ sinh năm 1995 kết thúc trận đấu bằng sê-ri 6 điểm ở lượt cơ thứ 13, giành chiến thắng chung cuộc 50-31 trước Lê Thành Tiến.

Đến tứ kết gặp Mai Tân Huyên, Bao Phương Vinh có 1 sê-ri 7 điểm. Cơ thủ người Bình Dương kiểm soát tốt thế trận và thắng Mai Tân Huyên 50-30, sau 30 lượt cơ. Bao Phương Vinh giành vé góp mặt ở vòng bán kết giải billiards carom 3 băng cúp Million năm 2025.

Lê Hoàng Kim thắng các cơ thủ kỳ cựu

Ở trận đấu cùng giờ thuộc vòng 16, Trần Thanh Lực đụng độ Lê Hoàng Kim. Nhà vô địch World Cup billiards Bogota Trần Thanh Lực nhập cuộc ấn tượng với sê-ri 11 điểm. Cơ thủ sinh năm 1990 có tốc độ ghi điểm đều đặn và dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu. Trong khi đó, học trò của Trần Quyết Chiến cho thấy khả năng bám đuổi đáng nể.

Lê Hoàng Kim giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 50-49 trước Trần Thanh Lực. Đến tứ kết, học trò của Quyết Chiến đánh bại Nguyễn Hữu Thanh với điểm số 50-40, qua đó giành vé vào bán kết.

Billiards: Bao Phương Vinh thắng như chẻ tre, học trò của Trần Quyết Chiến gây ấn tượng- Ảnh 2.

Lê Hoàng Kim gây bất ngờ khi đánh bại Trần Thanh Lực ở vòng 16

ẢNH: P.L

Kết quả 2 trận tứ kết còn lại: Chiêm Hồng Thái thắng Nguyễn Thành Thật 50-47, Nguyễn Văn Tài thắng Thón Viết Hoàng Minh 50-49.

Vòng bán kết và trận chung kết tranh chức vô địch của giải diễn ra trong ngày 21.8. Tại bán kết: Chiêm Hồng Thái gặp Lê Hoàng Kim, Bao Phương Vinh đối đầu Nguyễn Văn Tài.

Cơ thủ số 1 Việt Nam hiện không có phong độ cao và đành dừng bước sớm tại giải billiards carom 3 băng cúp Million năm 2025. Trong khi đó, Bao Phương Vinh giành vé đi tiếp với thành tích đầy ấn tượng.

