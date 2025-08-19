Billiards: Trần Quyết Chiến xuất trận, chạm trán đối thủ duyên nợ

Các cơ thủ tốp đầu ra quân

Sau 3 ngày tranh tài hấp dẫn (từ 15 đến 18.8) tại vòng loại, 16 cơ thủ xuất sắc đã giành vé góp mặt ở vòng chung kết, khởi tranh từ hôm nay (19.8). Tại đây, 16 cơ thủ vượt qua vòng loại cùng 16 cơ thủ tốp đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh… được chia đều vào 8 bảng (mỗi bảng 4 người). Tại vòng này, các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng knock-out (16 cơ thủ).

Trần Quyết Chiến nằm ở bảng F với Đinh Quang Hải, Trần Chí Thanh và Ngô Lê Duy. Cơ thủ số 1 Việt Nam sẽ đánh trận ra quân vòng chung kết vào lúc gặp Quang Hải vào lúc 11 giờ. Tiếp đó, tay cơ từng đoạt 4 chức vô địch World Cup billiards sẽ đấu lượt trận thứ 2 lúc 14 giờ, và lượt trận thứ 3 lúc 17 giờ.

Trần Quyết Chiến là ứng viên sáng giá cho chức vô địch ẢNH: MINH TÂN

Màn chạm trán giữa Trần Quyết Chiến và Đinh Quang Hải là trận đấu khá duyên nợ. Cách đây đúng nửa tháng (hôm 5.8), 2 cơ thủ này từng so tài tại trận chung kết giải billiards HBSF chặng 2. Khi đó, cơ thủ số 1 Việt Nam đã đánh bại Đinh Quang Hải và giành chức vô địch. Màn tái đấu giữa 2 cơ thủ không còn lạ gì nhau hứa hẹn hấp dẫn.

Các bảng đấu của vòng chung kết

Bảng A: Nguyễn Hoàn Tất, Trương Hồ Thành Khánh, Mai Tân Huyên, Nguyễn Đức Anh Chiến.

Bảng B: Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Văn Tài, Lê Hoàng Kim, Luis F. Sobreyra.

Bảng C: Nguyễn Nhất Hòa, Nguyễn Hữu Thanh, Đinh Duy Tuấn, Mai Đăng Phú.

Bảng D: Trần Thanh Lực, Chương Thanh Nhân, Cao Phan Triết Luận, Chiêm Hồng Thái.

Bảng E: Bao Phương Vinh, Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Thanh Tùng, Thốn Viết Hoàng Minh.

Bảng F: Đinh Quang Hải, Trần Chí Thanh, Ngô Lê Duy, Trần Quyết Chiến.

Bảng G: Lê Đức Huy Khiêm, Nguyễn Thành Thật, Ngô Văn Đức, Nguyễn Xuân Thiện.

Bảng H: Lê Thành Tiến, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Trần Thanh Tự.

Các trận đấu thuộc bảng A, B, C, D sẽ ra sân vào khung giờ: 9 giờ 30, 12 giờ 30, 15 giờ 30. Trong khi đó, các trận đấu thuộc bảng E, F, G, H diễn ra vào khung giờ: 11 giờ, 14 giờ và 17 giờ.



