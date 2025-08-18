Billiards: Trần Quyết Chiến đặt mục tiêu chinh phục chức vô địch thế giới

Còn những giải đấu quốc tế nào?

Mùa giải 2025 có 7 chặng World Cup billiards được tổ chức. Tính đến thời điểm này, Trần Quyết Chiến và các cơ thủ Việt Nam đã tranh tài ở 4 chặng đấu World Cup, lần lượt tại Bogota (Colombia vào tháng 3), TP.HCM (tháng 5), Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 6) và ở Porto (Bồ Đào Nha, tháng 7). Gần nhất, Quyết Chiến tranh tài ở đại hội thể thao thế giới World Games 2025 (diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc). Cơ thủ số 1 Việt Nam đã tiến rất gần đến tấm huy chương World Games đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng tình huống không may mắn khi bi chủ chui lỗ điểm cuối trong trận bán kết gặp Cho Myung-woo là quá nghiệt ngã. Trần Quyết Chiến lại lỡ hẹn với huy chương World Games và anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Trong năm 2024, Trần Quyết Chiến có khởi đầu thuận lợi với chức vô địch ngay tại chặng World Cup billiards đầu tiên, Bogota - Colombia. Nhưng hơn một nửa số chặng đấu đã trôi qua trong năm 2025, cơ thủ gốc Hà Tĩnh vẫn chưa thể bước lên bục cao nhất. Thành tích tốt nhất của anh từ đầu năm 2025 đến nay là vị trí á quân World Cup billiards Ankara 2025, sau khi để thua Eddy Merckx tại trận chung kết.

Trần Quyết Chiến tìm kiếm chức vô địch World Championship đầu tiên trong sự nghiệp ẢNH: UMB

Tuy nhiên, Trần Quyết Chiến vẫn còn 3 giải đấu quan trọng nữa từ đây đến cuối năm, gồm 3 chặng đấu World Cup billiards (tại Bỉ, Hàn Quốc, Ai Cập), giải vô địch thế giới (World Championship) 2025. Đây là những cơ hội để Trần Quyết Chiến tìm kiếm danh hiệu vô địch đầu tiên trong năm nay. Trần Quyết Chiến chia sẻ: "Mục tiêu quan trọng của tôi trong quãng thời gian còn lại của năm 2025 là tìm kiếm chức vô địch World Championship đầu tiên trong sự nghiệp. Để làm được điều này, tôi cần phải tập luyện nhiều hơn nữa để không ngừng nâng cao chuyên môn và giữ phong độ ổn định".

Thành tích tốt nhất của Trần Quyết Chiến tại đấu trường World Championship (giải đấu danh giá nhất thuộc Liên đoàn Billiards carom thế giới - UMB) là huy chương bạc năm 2023. Lúc đó, Trần Quyết Chiến để thua đàn em Bao Phương Vinh ở trận chung kết.

Trần Quyết Chiến có thêm đồng đội

Mới đây, Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh và bình luận viên billiards Minh Điền đã có thêm nhiều đồng đội. Theo đó, 13 cơ thủ tên tuổi trong làng carom 3 băng Việt Nam như Nguyễn Đức Anh Chiến, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Đình Luân, Cao Phan Triết Luận, Đinh Thế Vĩnh, Lê Thành Tiến, Lê Văn Thái, Mai Tân Huyên, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Đình Quốc, Nguyễn Hữu Thanh, Quỳnh Ngân, và Trần Văn Ngân vừa gia nhập và trở thành gương mặt đại diện của 9Scoreboard (hệ thống bảng điểm billiards điện tử thông minh).

Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh và BLV Minh Điền có thêm nhiều đồng đội mới ẢNH: T.B

Đây là cột mốc khẳng định vai trò của 9Scoreboard trong việc đồng hành cùng các cơ thủ, đánh dấu bước tiến trong định hướng phát triển billiards chuyên nghiệp tại Việt Nam. Có thể nói, với sự đồng hành từ các nhãn hàng, nguồn thu nhập của các cơ thủ sẽ được cải thiện, từ đó giúp họ có điều kiện tập luyện và thi đấu tốt hơn.