Billiards: Cơ thủ Việt Nam thi đấu thăng hoa, thắng cựu vô địch thế giới

Thu Bồn
Thu Bồn
18/08/2025 21:58 GMT+7

Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện tiếp tục thể hiện phong độ cao, khi cùng đồng đội đánh bại nhà cựu vô địch thế giới, qua đó nối dài mạch chiến thắng tại giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc PBA Team League 2025 - 2026 chặng 2.

Chiều 18.8, đội Hana Card của Nguyễn Quốc Nguyện chạm trán với đội Legend, ở trận đấu thuộc vòng 2 giải billiards PBA Team League 2025 - 2026 chặng 2. Khi không có sự xuất hiện của người đội trưởng giàu kinh nghiệm Murat Naci Coklu (Thổ Nhĩ Kỳ), Quốc Nguyện đã tiếp tục cho thấy vai trò đầu tàu của mình.

Cơ thủ Việt Nam vẫn được giao nhiệm vụ ra sân ở 2 ván đấu và đều giành chiến thắng. Cụ thể, ở ván đấu khai màn, Nguyễn Quốc Nguyện đã cùng đàn em Shin Jung-ju đánh bại cặp đôi của nhà cựu vô địch thế giới (năm 2014 của UMB) Choi Sung-won (thuộc đội Legend). Hai tay cơ của đội Hana Card phối hợp ăn ý và đã giành chiến thắng 11/6, sau 4 lượt cơ.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam thi đấu thăng hoa, thắng cựu vô địch thế giới - Ảnh 1.

Nguyễn Quốc Nguyện đang đóng vai đầu tàu trong đội Hana Card

ẢNH: CMH

Quốc Nguyện có 4 ván thắng liên tiếp

Sau màn khởi đầu thuận lợi của Nguyễn Quốc Nguyện và Shin Jung-ju, đôi nữ của Hana Card đã tiếp tục giành chiến thắng trong ván thứ 2 để nâng tỷ số lên thành 2-0. Tuy nhiên, Hana Card bất ngờ đối mặt với khó khăn, khi để thua liên tục ở ván 3 và ván 4, qua đó trận đấu được đưa về thế cân bằng với tỷ số hòa 2-2.

Lúc này, Nguyễn Quốc Nguyện lại tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình. Cơ thủ Việt Nam ra sân đấu đơn ở ván 5 và giành chiến thắng kịch tính 11/9 trước Robinson Morales. Qua đó, Hana Card tái lập thế dẫn trước với tỷ số 3-2. Ván thắng của Quốc Nguyện đóng vai trò rất quan trọng, góp phần sốc lại tâm lý cho các đồng đội.

Nhưng ở ván 6 đấu đơn nữ, cơ thủ Hana Card lại để thua thành viên của đội Legend. Nhưng đến ván đấu quyết định (ván 7), Shin Jung-ju đã giành chiến thắng ngoạn ở thể thức đơn nam, giúp Hana Card thắng chung cuộc với tỷ số 4-3 trước đội Legend.

Sau 2 vòng đấu của chặng 2 PBA Team League mùa này, đội Hana Card đang có thành tích toàn thắng và dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, bản thân Nguyễn Quốc Nguyện đang thăng hoa với 4 ván thắng liên tiếp.

