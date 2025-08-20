Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Trần Quyết Chiến bị loại đầy bất ngờ, Bao Phương Vinh thắng áp đảo

Nghi Thạo
Nghi Thạo
20/08/2025 00:00 GMT+7

Cơ thủ số 1 Việt Nam hiện không có phong độ cao và đành dừng bước sớm tại giải billiards carom 3 băng cúp Million năm 2025. Trong khi đó, Bao Phương Vinh giành vé đi tiếp với thành tích đầy ấn tượng.

Trần Quyết Chiến chỉ thắng 1 trận ở vòng bảng

Ngày thi đấu đầu tiên của vòng chung kết giải billiards carom 3 băng cúp Million năm 2025 (19.8) chứng kiến màn ra quân của các cơ thủ hàng đầu Việt Nam, trong đó có Trần Quyết Chiến. Vòng đấu này có 32 tay cơ (gồm 16 hạt giống và 16 cơ thủ vượt qua vòng loại) tranh tài, được chia đều vào 8 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành vé vào vòng loại trực tiếp (16 cơ thủ).

Trần Quyết Chiến được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Dù vậy, cơ thủ số 1 Việt Nam bất ngờ dừng bước rất sớm, khi chỉ cán đích ở vị trí cuối cùng của bảng F. Ở lượt trận mở màn gặp Đinh Quang Hải, Quyết Chiến thua với điểm số 36-40, sau 29 lượt cơ. Tiếp đó, tay cơ từng 4 lần vô địch World Cup billiards nhận thất bại trước Trần Chí Thanh với điểm số 37-40, sau 30 lượt cơ. Cơ thủ gốc Hà Tĩnh có chiến thắng 40-26 (sau 17 lượt cơ) ở lượt trận cuối cùng trước Ngô Lê Duy. Dù vậy, chừng đó là không đủ để Trần Quyết Chiến có thể giành vé đi tiếp vào vòng knock-out.

Billiards: Trần Quyết Chiến bị loại đầy bất ngờ, Bao Phương Vinh thắng áp đảo- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến không phong độ cao, khi chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận ở vòng bảng

ẢNH: P.L

Một bất ngờ khác diễn ra tại bảng H, khi nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự cũng bị loại sớm. Thanh Tự đứng cuối bảng sau khi để thua cả 3 đối thủ là Nguyễn Chí Long, Lê Thành Tiến và Nguyễn Hoàng Duy.

Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực đi tiếp

Tại bảng D, Trần Thanh Lực và Chiêm Hồng Thái là 2 cái tên đi tiếp, khi cùng đánh bại Chương Thanh Nhân và Cao Phan Triết Luận. Ở bảng E, Bao Phương Vinh dễ dàng chiếm ngôi nhất bảng với 3 trận toàn thắng, khi đối đầu những tay cơ kỳ cựu như Nguyễn Đình Chiến (40-23), Nguyễn Thanh Tùng (40-33) và Thón Viết Hoàng Minh (40-23).

Một số tên tuổi giành suất vào vòng 16 như Mai Tân Huyên, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Nhất Hòa, Thón Viết Hoàng Minh, Đinh Quang Hải, Nguyễn Chí Long, Lê Thành Tiến.

Billiards: Trần Quyết Chiến bị loại đầy bất ngờ, Bao Phương Vinh thắng áp đảo- Ảnh 2.

Bao Phương Vinh toàn thắng cả 3 trận để vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng

ẢNH: P.L

Trong ngày 20.8, giải sẽ tranh tài ở vòng 16 và tứ kết. Các trận đấu đáng chú ý ở vòng 16 gồm: Bao Phương Vinh gặp Lê Thành Tiến, Trần Thanh Lực gặp Lê Hoàng Kim, Chiêm Hồng Thái gặp Trần Chí Thanh, Nguyễn Chí Long gặp Nguyễn Thành Thật, Nguyễn Hữu Thanh gặp Nguyễn Xuân Thiện, Nguyễn Văn Tài gặp Đinh Quang Hải, Thón Viết Hoàng Minh gặp Nguyễn Nhất Hòa, Mai Tân Huyên gặp Nguyễn Hoàn Tất.

Tin liên quan

Billiards: Trần Quyết Chiến xuất trận, chạm trán đối thủ duyên nợ

Billiards: Trần Quyết Chiến xuất trận, chạm trán đối thủ duyên nợ

Ngày 19.8, Trần Quyết Chiến và các cơ thủ hàng đầu Việt Nam chính thức xuất trận ở vòng chung kết giải carom 3 băng cúp Million 2025, diễn ra tại TP.HCM.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam thi đấu thăng hoa, thắng cựu vô địch thế giới

Billiards: Trần Quyết Chiến đặt mục tiêu chinh phục chức vô địch thế giới

Khám phá thêm chủ đề

Trần Quyết Chiến Billiards Bao Phương Vinh carom 3 băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận