Billiards: Trần Quyết Chiến bị loại đầy bất ngờ, Bao Phương Vinh thắng áp đảo

Trần Quyết Chiến chỉ thắng 1 trận ở vòng bảng

Ngày thi đấu đầu tiên của vòng chung kết giải billiards carom 3 băng cúp Million năm 2025 (19.8) chứng kiến màn ra quân của các cơ thủ hàng đầu Việt Nam, trong đó có Trần Quyết Chiến. Vòng đấu này có 32 tay cơ (gồm 16 hạt giống và 16 cơ thủ vượt qua vòng loại) tranh tài, được chia đều vào 8 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành vé vào vòng loại trực tiếp (16 cơ thủ).

Trần Quyết Chiến được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Dù vậy, cơ thủ số 1 Việt Nam bất ngờ dừng bước rất sớm, khi chỉ cán đích ở vị trí cuối cùng của bảng F. Ở lượt trận mở màn gặp Đinh Quang Hải, Quyết Chiến thua với điểm số 36-40, sau 29 lượt cơ. Tiếp đó, tay cơ từng 4 lần vô địch World Cup billiards nhận thất bại trước Trần Chí Thanh với điểm số 37-40, sau 30 lượt cơ. Cơ thủ gốc Hà Tĩnh có chiến thắng 40-26 (sau 17 lượt cơ) ở lượt trận cuối cùng trước Ngô Lê Duy. Dù vậy, chừng đó là không đủ để Trần Quyết Chiến có thể giành vé đi tiếp vào vòng knock-out.

Trần Quyết Chiến không phong độ cao, khi chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận ở vòng bảng ẢNH: P.L

Một bất ngờ khác diễn ra tại bảng H, khi nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự cũng bị loại sớm. Thanh Tự đứng cuối bảng sau khi để thua cả 3 đối thủ là Nguyễn Chí Long, Lê Thành Tiến và Nguyễn Hoàng Duy.

Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực đi tiếp

Tại bảng D, Trần Thanh Lực và Chiêm Hồng Thái là 2 cái tên đi tiếp, khi cùng đánh bại Chương Thanh Nhân và Cao Phan Triết Luận. Ở bảng E, Bao Phương Vinh dễ dàng chiếm ngôi nhất bảng với 3 trận toàn thắng, khi đối đầu những tay cơ kỳ cựu như Nguyễn Đình Chiến (40-23), Nguyễn Thanh Tùng (40-33) và Thón Viết Hoàng Minh (40-23).

Một số tên tuổi giành suất vào vòng 16 như Mai Tân Huyên, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Nhất Hòa, Thón Viết Hoàng Minh, Đinh Quang Hải, Nguyễn Chí Long, Lê Thành Tiến.

Bao Phương Vinh toàn thắng cả 3 trận để vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng ẢNH: P.L

Trong ngày 20.8, giải sẽ tranh tài ở vòng 16 và tứ kết. Các trận đấu đáng chú ý ở vòng 16 gồm: Bao Phương Vinh gặp Lê Thành Tiến, Trần Thanh Lực gặp Lê Hoàng Kim, Chiêm Hồng Thái gặp Trần Chí Thanh, Nguyễn Chí Long gặp Nguyễn Thành Thật, Nguyễn Hữu Thanh gặp Nguyễn Xuân Thiện, Nguyễn Văn Tài gặp Đinh Quang Hải, Thón Viết Hoàng Minh gặp Nguyễn Nhất Hòa, Mai Tân Huyên gặp Nguyễn Hoàn Tất.