Billiards: Trần Quyết Chiến thắng liên tục, giành vé vào vòng knock-out

Ngày 28.8, trong khuôn khổ giải billiards carom 3 băng Gabriels chặng 1 năm 2025 diễn ra các lượt trận vòng loại bảng G-H nhằm tranh 4 suất cuối cùng cho vòng 16. Những bảng đấu hứa hẹn rất hấp dẫn khi có sự góp mặt của các cơ thủ tốp đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái hay Thón Viết Hoàng Minh.

Trần Quyết Chiến lấy tấm vé vào vòng 16, sau khi giành 3 chiến thắng liên tiếp tại giải billiards carom 3 băng Gabriels chặng 1 năm 2025. Theo đó, cơ thủ số 1 Việt Nam lần lượt đánh bại Hoàng Phúc (30-15, 19 lượt cơ), Đặng Hoàng Vũ (30-13, 19 lượt cơ), Đoàn Minh Kiệt (30-2, 13 lượt cơ), Chương Thanh Nhân (30-7, 17 lượt cơ). Trong đó, tay cơ gốc Hà Tĩnh đã ghi những sê-ri lớn 11 điểm và 9 điểm.

Trần Quyết Chiến giành vé vào vòng 16 khi giành chiến thắng liên tiếp ẢNH: P.L

Cũng ở vòng này, Bao Phương Vinh gây chú ý với chiến thắng 30-4 chỉ trong 7 lượt cơ trước Tuấn Khanh ở trận mở màn. Phương Vinh hiện đã vươn lên dẫn đầu giải "best game" (cùng với Phạm Quốc Thích) với hiệu suất 4,286. Bao Phương Vinh cũng giành vé vào vòng 16.

Chiêm Hồng Thái cũng thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua Hồ Hoàng Hùng với tỷ số 30-21 sau 17 lượt cơ ở trận đấu quyết định. Tay cơ sinh năm 1999 cũng góp mặt ở vòng 16. Ở một diễn biến khác, Nguyễn Đức Anh Chiến cũng thể hiện được đẳng cấp và tiến vào vòng 16.

Vòng 16 diễn ra vào ngày 29.8 với sự góp mặt của các tay cơ tên tuổi như "lão tướng" Lý Thế Vinh, Trương Quang Hào, Phạm Quốc Thích, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Hữu Trọng, Lâm Hán Thành, Phạm Quốc Thuận, Mai Tân Huyên,Nguyễn Đình Quốc, Cao Phan Triết Luận, Trần Hồ Hoàng Anh, Trương Chí Minh, Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái...

Ngày 29.8 là ngày thi đấu cuối cùng của giải với các vòng đấu 16, tứ kết, bán kết và chung kết. Trong đó, các cặp đấu đáng chú ý là: Trần Quyết Chiến gặp Trương Chí Minh, Bao Phương Vinh gặp Hữu Trọng, Chiêm Hồng Thái gặp Hồng Anh, Nguyễn Đức Anh Chiến gặp Quốc Thuận...