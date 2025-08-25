Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Trần Đức Minh đánh bại cựu vô địch thế giới, Quốc Nguyện tuột chức vô địch

Thu Bồn
Thu Bồn
25/08/2025 21:59 GMT+7

Trần Đức Minh và các đồng đội tiếp tục thể hiện phong độ cao và nối dài mạch chiến thắng tại giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc PBA Team League 2025 - 2026.

Đức Minh và Kim Jun-tae tiếp tục thắng

Ở vòng đấu cuối cùng (thứ 9) của chặng 2 giải billiards PBA Team League 2025 - 2025 diễn ra trong ngày 25.8, đội Harim Dragons của Trần Đức Minh chạm trán với đội Legend. Cặp đôi đang có phong độ cao là Trần Đức Minh cùng Kim Jun-tae tiếp tục lãnh ấn tiên phong tại ván đấu ra quân (đôi nam), chạm trán với đôi Choi Sung-won/Lee Sang-dae. Đáng chú ý, Choi Sung-won là cơ thủ rất mạnh của Hàn Quốc, từng vô địch thế giới vào năm 2014, khi còn thi đấu trong hệ thống giải của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB).

Trong ván này, Đức Minh và Kim Jun-tae gặp khó khăn hơn và không thể tung ra sê-ri lớn. Dù vậy, cặp đôi của Harim Dragons đã thi đấu chặt chẽ, hạn chế việc "hở sườn" cho đối phương. Đức Minh và Kim Jun-tae giành thắng chiến thắng ván 1 trước bộ đôi của Legend với điểm số 11-7, sau 10 lượt cơ.

Billiards: Trần Đức Minh đánh bại cựu vô địch thế giới, Quốc Nguyện tuột chức vô địch- Ảnh 1.

Trần Đức Minh cùng các cơ thủ của Harim Dragons có phong độ cao ở chặng 2 PBA Team League mùa này

ẢNH: PBA

Khởi đầu suôn sẻ của Đức Minh và Kim Jun-tae mở ra chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0 đầy thuyết phục cho Harim Dragons trước Legend. Ở trận này, một cơ thủ Việt Nam khác là Nguyễn Huỳnh Phương Linh (cũng khoác áo Harim Dragons) ra sân ở ván 3. Phương Linh có màn ngược dòng ngoạn mục bằng sê-ri 8, để thắng Javier Palazon với điểm số 15-13.

Với chuỗi trận thắng ấn tượng và sở hữu 17 điểm, Harim Dragons bứt phá mạnh mẽ và cán đích ở vị trí thứ 2 tại chặng 2 PBA Team League mùa giải 2025 - 2026.

Đội của Quốc Nguyện lỡ hẹn với chức vô địch chặng 2

Ở trận đấu cuối cùng của chặng 2, Hana Card của Nguyễn Quốc Nguyện đối đầu với Phoenix (có Daniel Sanchez và Semih Sayginer). Đây được xem là trận chung kết của chặng đấu. Trong đó, Hana Card (17 điểm) nắm lợi thế lớn khi chỉ cần giành thêm 1 điểm trước Phoenix (15 điểm) là tiếp tục vô địch chặng 2. Dù vậy, Nguyễn Quốc Nguyện cùng các đồng đội có một ngày thi đấu không thực sự tốt và phải trắng tay trước Phoenix.

Billiards: Trần Đức Minh đánh bại cựu vô địch thế giới, Quốc Nguyện tuột chức vô địch- Ảnh 2.

Đội Phoenix với những gương mặt kỳ cựu đã vô địch ở chặng 2

ẢNH: PBA VIỆT NAM

Nguyễn Quốc Nguyện ra sân ở ván 3, nhận thất bại với điểm số 11/15 trước Semih Sayginer. Chung cuộc, Hana Card để thua 1-4 trước đội Phoenix.

Với kết quả này, đội Phoenix giành 3 điểm trọn vẹn và vô địch chặng 2 PBA Team League mùa 2025 – 2026. Trong khi đó, Hana Card chỉ về đích ở vị trí thứ ba. Trước đó, đội của Quốc Nguyện đã vô địch ở chặng 1.

Tin liên quan

Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng ấn tượng 'phù thủy' người Thổ Nhĩ Kỳ

Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng ấn tượng 'phù thủy' người Thổ Nhĩ Kỳ

Trần Đức Minh và các đồng đội nối dài chuỗi trận thắng tại chặng 2 của giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc PBA Team League 2025 - 2026. Trong đó, cơ thủ Việt Nam vừa góp công với 2 ván thắng, giúp Harim Dragons đánh bại Phoenix.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam tung sê-ri, ngược dòng đánh bại 'khổng lồ xanh' Hàn Quốc

Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng ngoạn mục nhà vô địch Tây Ban Nha và PBA

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Đức Minh carom 3 băng Nguyễn Quốc Nguyện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận