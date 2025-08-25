Billiards: Trần Đức Minh đánh bại cựu vô địch thế giới, Quốc Nguyện tuột chức vô địch

Đức Minh và Kim Jun-tae tiếp tục thắng

Ở vòng đấu cuối cùng (thứ 9) của chặng 2 giải billiards PBA Team League 2025 - 2025 diễn ra trong ngày 25.8, đội Harim Dragons của Trần Đức Minh chạm trán với đội Legend. Cặp đôi đang có phong độ cao là Trần Đức Minh cùng Kim Jun-tae tiếp tục lãnh ấn tiên phong tại ván đấu ra quân (đôi nam), chạm trán với đôi Choi Sung-won/Lee Sang-dae. Đáng chú ý, Choi Sung-won là cơ thủ rất mạnh của Hàn Quốc, từng vô địch thế giới vào năm 2014, khi còn thi đấu trong hệ thống giải của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB).

Trong ván này, Đức Minh và Kim Jun-tae gặp khó khăn hơn và không thể tung ra sê-ri lớn. Dù vậy, cặp đôi của Harim Dragons đã thi đấu chặt chẽ, hạn chế việc "hở sườn" cho đối phương. Đức Minh và Kim Jun-tae giành thắng chiến thắng ván 1 trước bộ đôi của Legend với điểm số 11-7, sau 10 lượt cơ.

Trần Đức Minh cùng các cơ thủ của Harim Dragons có phong độ cao ở chặng 2 PBA Team League mùa này ẢNH: PBA

Khởi đầu suôn sẻ của Đức Minh và Kim Jun-tae mở ra chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0 đầy thuyết phục cho Harim Dragons trước Legend. Ở trận này, một cơ thủ Việt Nam khác là Nguyễn Huỳnh Phương Linh (cũng khoác áo Harim Dragons) ra sân ở ván 3. Phương Linh có màn ngược dòng ngoạn mục bằng sê-ri 8, để thắng Javier Palazon với điểm số 15-13.

Với chuỗi trận thắng ấn tượng và sở hữu 17 điểm, Harim Dragons bứt phá mạnh mẽ và cán đích ở vị trí thứ 2 tại chặng 2 PBA Team League mùa giải 2025 - 2026.

Đội của Quốc Nguyện lỡ hẹn với chức vô địch chặng 2

Ở trận đấu cuối cùng của chặng 2, Hana Card của Nguyễn Quốc Nguyện đối đầu với Phoenix (có Daniel Sanchez và Semih Sayginer). Đây được xem là trận chung kết của chặng đấu. Trong đó, Hana Card (17 điểm) nắm lợi thế lớn khi chỉ cần giành thêm 1 điểm trước Phoenix (15 điểm) là tiếp tục vô địch chặng 2. Dù vậy, Nguyễn Quốc Nguyện cùng các đồng đội có một ngày thi đấu không thực sự tốt và phải trắng tay trước Phoenix.

Đội Phoenix với những gương mặt kỳ cựu đã vô địch ở chặng 2 ẢNH: PBA VIỆT NAM

Nguyễn Quốc Nguyện ra sân ở ván 3, nhận thất bại với điểm số 11/15 trước Semih Sayginer. Chung cuộc, Hana Card để thua 1-4 trước đội Phoenix.

Với kết quả này, đội Phoenix giành 3 điểm trọn vẹn và vô địch chặng 2 PBA Team League mùa 2025 – 2026. Trong khi đó, Hana Card chỉ về đích ở vị trí thứ ba. Trước đó, đội của Quốc Nguyện đã vô địch ở chặng 1.