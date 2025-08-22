Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng ngoạn mục nhà vô địch Tây Ban Nha và PBA

Thu Bồn
Thu Bồn
22/08/2025 21:08 GMT+7

Các tay cơ Việt Nam như Nguyễn Quốc Nguyện, Trần Đức Minh có ngày thi đấu xuất sắc, khi lần lượt đánh bại các đối thủ mạnh tại giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc PBA Team League 2025 - 2026.

Quốc Nguyện thắng cao thủ Tây Ban Nha

Ngày 22.8, chặng 2 giải PBA Team League 2025 - 2026 diễn ra vòng đấu thứ 6. Trong đó, đội Hana Card của Nguyễn Quốc Nguyện chạm trán với đối thủ đáng gờm Laon (tập hợp của những cái tên mạnh, nổi bật là David Martinez). David Martinez (người Tây Ban Nha) là một trong những cơ thủ xuất sắc nhất trong lịch sử giải billiards chuyên nghiệp của Hàn Quốc tính đến lúc này, từng giành nhiều chức vô địch PBA. Vào lúc này, cơ thủ sinh năm 1991 cũng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng đơn nam của PBA mùa 2025 - 2026.

Nguyễn Quốc Nguyện tiếp tục thể hiện phong độ cực cao khi thi đấu với thể thức đồng đội. Ở ván 1 (thi đấu đôi nam), Quốc Nguyện và Shin Jung-ju một lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi chạm trán với đôi David Martinez/Kim Jae-geun.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng ngoạn mục nhà vô địch Tây Ban Nha và PBA- Ảnh 1.

Nguyễn Quốc Nguyện tiếp tục thể hiện phong độ cao ở thể thức thi đấu đồng đội

ẢNH: T.B

Bộ đôi của Hana Card chỉ cần vỏn vẹn 2 lượt cơ để dứt điểm ván đấu. Ở ván đầu tiên, hai cơ thủ đội Laon giành quyền đề pa và ghi 2 điểm để nhập cuộc. Ngay sau đó, Quốc Nguyện cùng đồng đội đã đáp trả cứng rắn, khi thay phiên nhau ghi 5 điểm. Đến lượt cơ thứ 2, sau khi đối thủ bỏ lỡ cơ hội, hai tay cơ của Hana Card tiếp tục ghi sê-ri 6 để thắng ván 1 với điểm số cách biệt 11/2.

Khởi đầu suôn sẻ của Quốc Nguyện và Shin Jung-ju đã mở ra chiến thắng chung cuộc 4-2 cho Hana Card trước Laon. Với chiến thắng này, đội của Nguyễn Quốc Nguyện vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng của chặng 2 PBA Team League 2025 - 2026, với 13 điểm.

Đức Minh đánh bại nhà vô địch PBA

Trong khi đó, ở trận đấu muộn, đội Harim Dragons của Trần Đức Minh có chiến thắng ấn tượng nhất trong ngày thi đấu 22.8. Theo đó, Harim Dragons đã giành chiến thắng ngoạn mục với tỷ số 4-0 trước đội SY Builders của nữ cơ thủ Việt Nam Nguyễn Hoàng Yến Nhi. SY Builders là tập thể của nhiều tay cơ giàu kinh nghiệm, trong đó nổi bật là Yusuke Mori. Yusuke Mori (người Nhật Bản) là nhà vô địch gần nhất của PBA Tour mùa này, hiện dẫn đầu trên bảng xếp hạng đơn nam (bằng điểm với David Martinez).

Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng ngoạn mục nhà vô địch Tây Ban Nha và PBA- Ảnh 2.

Trần Đức Minh cùng các đồng đội đang dần bắt nhịp với PBA Team League

ẢNH: T.B

Cơ thủ Việt Nam Trần Đức Minh cùng Kim Jun-tae đã sát cánh ở ván 1 (đấu đôi nam), chạm trán cặp Yusuke Mori/Hwang Deuk-hee. Bộ đôi của Harim Dragons cũng chỉ cần 2 lượt cơ để giành chiến thắng ra quân. Kim Jun-tae ghi được 1 điểm ở lượt cơ đầu tiên. Đến lượt cơ thứ 2, Đức Minh và Kim Jun-tae đã phối hợp ăn ý để mang về 10 điểm, giúp đội nhà thắng 11/3.

Các thành viên của Harim Dragon có một ngày thi đấu thăng hoa, khi tất cả đều giành chiến thắng. Sau trận này, Harim Dragons đã cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng, khi lên đứng ở vị trí thứ 5 với 10 điểm.

Tin liên quan

Hoàng Sao 'ngược dòng' ngoạn mục, trở thành niềm hy vọng duy nhất của billiards Việt Nam

Hoàng Sao 'ngược dòng' ngoạn mục, trở thành niềm hy vọng duy nhất của billiards Việt Nam

Từ chỗ khởi đầu khó khăn khi nhận thất bại ngay trận ra quân, cơ thủ Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao) đã thi đấu bùng nổ để vào đến vòng 16 của US Open Pool Championship 2025. Anh hiện là niềm hy vọng duy nhất của billiards Việt Nam ở giải đấu đang diễn ra trên đất Mỹ.

Billiards: Tung sê-ri khủng hạ cựu vô địch thế giới, Nguyễn Văn Tài đăng quang

Billiards: Bao Phương Vinh thắng như chẻ tre, học trò của Trần Quyết Chiến gây ấn tượng

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Đức Minh Nguyễn Quốc Nguyện PBA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận