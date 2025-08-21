Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Billiards: Tung sê-ri khủng hạ cựu vô địch thế giới, Nguyễn Văn Tài đăng quang

Nghi Thạo
Nghi Thạo
21/08/2025 16:21 GMT+7

Nguyễn Văn Tài thể hiện phong độ cực cao trong ngày thi đấu cuối cùng để đăng quang chức vô địch giải billiards carom 3 băng cúp Million 2025. Trong đó, cơ thủ người Lâm Đồng để lại dấu ấn với sê-ri điểm cao nhất giải để đánh bại Bao Phương Vinh ở bán kết.

Ngày 21.8 chứng kiến màn so tài hấp dẫn của các cơ thủ xuất sắc nhất giải billiards carom 3 băng cúp Million năm 2025, với 2 trận bán kết và trận chung kết tranh chức vô địch. Tại bán kết, Bao Phương Vinh chạm trán Nguyễn Văn Tài, còn Lê Hoàng Kim đối đầu Chiêm Hồng Thái.

Sê-ri 16 điểm ngay đầu trận

Cuộc đối đầu tâm điểm giữa Nguyễn Văn Tài và Bao Phương Vinh hứa hẹn nảy lửa, khi cả hai cơ thủ đều đang có phong độ cao trước đó. Nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại, màn chạm trán này diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về phía Nguyễn Văn Tài.

Tay cơ người Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) nhập cuộc với tốc độ cực nhanh. Ngay ở lượt cơ thứ 2, Nguyễn Văn Tài đã có sê-ri 6 để vươn lên dẫn Bao Phương Vinh với điểm số 8-7. Sau lượt cơ thứ 3, cách biệt đã được gia tăng đáng kể khi Văn Tài bất ngờ tung ra sê-ri khủng 16 điểm, dẫn trước 24-7.

Nguyễn Văn Tài tung sê-ri 16 điểm để đánh bại Bao Phương Vinh

Trước phong độ thăng hoa của đối thủ, Bao Phương Vinh đã không thể gượng dậy để bám đuổi. Sau khi tạo ra được lợi thế lớn, Nguyễn Văn Tài đã thi đấu rất thận trọng trước Phương Vinh. Ở lượt cơ thứ 20, khi đang dẫn 42-25, Văn Tài ghi sê-ri 8 để kết thúc trận đấu, giành chiến thắng chung cuộc 50-25 trước nhà vô địch thế giới billiards carom 3 băng năm 2023.

Đối thủ của Nguyễn Văn Tài trận chung kết là cơ thủ trẻ Lê Hoàng Kim. Trước đó, Hoàng Kim đã đánh bại Chiêm Hồng Thái ở bán kết, với điểm số 50-43.

Billiards: Tung sê-ri khủng hạ cựu vô địch thế giới, Nguyễn Văn Tài đăng quang- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tài có phong độ cao ở trận bán kết và chung kết

ẢNH: P.L

Nguyễn Văn Tài với kinh nghiệm dày dặn hơn đã dễ dàng chiếm lĩnh thế trận trước Hoàng Kim. Cơ thủ người Đồng Nai không vội vã tấn công mà chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Khi có thời cơ, Văn Tài tận dụng để ghi những sê-ri 6, 7 điểm và từng bước gia tăng cách biệt với đối phương.

Cuối trận, khi đang dẫn 38-24, Văn Tài "chạy nước rút" với sê-ri 9 điểm, vươn lên dẫn 47-24. Chung cuộc, Nguyễn Văn Tài thắng Bao Phương Vinh 50-24, sau 24 lượt cơ.

Billiards: Tung sê-ri khủng hạ cựu vô địch thế giới, Nguyễn Văn Tài đăng quang- Ảnh 2.

Nguyễn Văn Tài nhận chức vô địch và giải sê-ri xuất sắc nhất

ẢNH: P.L

Nguyễn Văn Tài giành chức vô địch giải đấu và nhận 100 triệu đồng tiền thưởng. Bên cạnh đó, với sê-ri 16 trong trận bán kết gặp Bao Phương Vinh, Văn Tài cũng ẵm luôn giải thưởng dành cho sê-ri xuất sắc nhất giải, nhận 5 triệu đồng.

Lê Hoàng Kim cán đích ở vị trí á quân, nhận 40 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng ba là Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái nhận 20 triệu đồng/người.

