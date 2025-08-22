Hoàng Sao 'ngược dòng' ngoạn mục, trở thành niềm hy vọng duy nhất của billiards Việt Nam

US Open Pool Championship 2025 đang diễn ra tại New Jersey (Mỹ) chứng kiến hành trình đáng tự hào của cơ thủ Dương Quốc Hoàng. Trong khi nhiều đồng đội khác đã phải dừng bước, Hoàng Sao vẫn đang trên con đường chinh phục thử thách, hiện là trở thành lá cờ đầu của billiards Việt Nam tại đấu trường pool danh giá bậc nhất thế giới.

Thắng liên tục sau thất bại ở trận ra quân

Điều đáng nói, hành trình của Hoàng Sao không hề bằng phẳng. Ngay trận ra quân tại vòng loại của giải đấu, anh đã nhận thất bại và rơi xuống nhánh thua. Tuy nhiên, thay vì bị tâm lý đè nặng, cơ thủ sinh năm 1987 đã thi đấu vô cùng bản lĩnh và tạo ra màn "ngược dòng" đầy ngoạn mục khi liên tục giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh để giữ lại cơ hội tiến sâu. Chính từ lúc đó, phong độ thăng hoa của Hoàng Sao bắt đầu. Sau trận đầu để thua, tay cơ Việt Nam đã thắng 4 trận liên tiếp để giành vé vào vòng loại trực tiếp (64 cơ thủ).

Hoàng Sao hiện là niềm hy vọng duy nhất của billiards pool Việt Nam tại US Open 2025 ẢNH: US OPEN

Tại vòng 64, Hoàng Sao tạo cú hích lớn khi đánh bại cơ thủ người New Zealand Matt Edwards với tỷ số 10-4. Tiếp đó, Hoàng Sao tiếp tục giành chiến thắng thuyết phục 10-4 khi chạm trán cơ thủ người Nhật Bản Naoyuki Oi. Trong đó, Naoyuki Oi là tay cơ mạnh và được đánh giá cao hơn, có vị trí cao hơn Hoàng Sao trên bảng xếp hạng của World Nineball Tour (WNT). Kết quả này không chỉ giúp Hoàng Sao tiến vào vòng 16, mà còn gây tiếng vang trong cộng đồng billiards quốc tế bởi bản lĩnh của một cơ thủ Việt Nam trước người hâm mộ pool.

Hoàng Sao trước ngưỡng cửa tứ kết giải billiards US Open

Đối thủ tiếp theo của Hoàng Sao ở vòng 16 là Michael Baoanan (Philippines), diễn ra vào lúc 23 giờ khuya nay (22.8). Đây được đánh giá là trận đấu căng thẳng, khi các đối thủ đến từ cường quốc pool Philippines luôn tiềm ẩn sự bất ngờ lớn. Tuy nhiên, với khí thế hừng hực và sự tự tin sau hàng loạt chiến thắng, Dương Quốc Hoàng hoàn toàn có thể mơ tới tấm vé vào tứ kết US Open 2025.

US Open Pool Championship là giải đấu giàu truyền thống, quy tụ hàng trăm cơ thủ hàng đầu thế giới, với sự khắc nghiệt cả về thể thức lẫn trình độ đối thủ. Chính vì vậy, việc Hoàng Sao có mặt trong top 16 cơ thủ mạnh nhất giải năm nay là thành tích ấn tượng. Dù kết quả ra sao, hành trình của Hoàng Sao vẫn xứng đáng được khen ngợi. Anh đã cho thấy sự kiên cường, ý chí và tinh thần quật khởi của thể thao Việt Nam. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng Hoàng Sao sẽ tiếp tục tạo thêm cột mốc đáng nhớ trên đất Mỹ và trong tương lai.

Các đồng đội khác của Hoàng Sao tại US Open 2025 đã dừng bước. Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn (Tkon) đã để lại ấn tượng nhất định. Tại vòng 64, Tkon giành chiến thắng nghẹt thở 10-9 trước Mustafa Alnar (Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng bị loại ở vòng 32 khi thua Oscar Dominguez (Mỹ) với tỷ số 6-10. Trước đó, Tkon còn khiến giới billiards chú ý khi hạ gục David Alcaide, một cơ thủ thuộc tốp đầu châu Âu.