Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng ấn tượng 'phù thủy' người Thổ Nhĩ Kỳ

Ở vòng đấu thứ 8 của chặng 2 PBA Team League 2025 - 2025 diễn ra trong ngày 24.8, đội Harim Dragons của Trần Đức Minh chạm trán với đội rất mạnh là Phoenix. Lực lượng đội Phoenix có 2 cơ thủ kỳ cựu của làng billiards carom 3 băng châu Âu là Daniel Sanchez (Tây Ban Nha) và Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ). Trong đó, Sayginer được người hâm mộ biết đến như "phù thủy billiards" bởi ông sở hữu kỹ thuật điêu luyện và thường thực hiện những cú đánh đậm tính biểu diễn để ghi điểm.

Trần Đức Minh sát cánh Kim Jun-tae thắng "phù thủy" Sayginer và đồng đội

Tại ván đấu ra quân (đôi nam), Trần Đức Minh cùng Kim Jun-tae chạm trán với Semih Sayginer/Han Ji-seung. Trước bộ đôi đang có phong độ cao của Harim Dragons, cơ thủ kỳ cựu Sayginer không có nhiều cơ hội để thể hiện. Ngay ở lượt cơ thứ 2, Đức Minh cùng Kim Jun-tae đã cho thấy sự phối hợp ăn ý và có sê-ri 9 điểm. Ván 1 khép lại sau 3 lượt cơ, với phần thắng thuộc về cặp cơ thủ của Harim Dragons, điểm số là 11/5.

Trần Đức Minh cùng các đồng đội đang có chuỗi trận đấu thăng hoa ẢNH: N.T

Harim Dragons có khởi đầu tốt và vươn lên dẫn trước 2-0. Dù vậy, sự xuất sắc của các thành viên Phoenix trong những ván đấu đơn giúp họ lấy lại thế trận, giành 3 chiến thắng liên tiếp để vươn lên dẫn ngược 3-2. Cơ thủ đội Harim Dragons thắng ván 6 và quân bình tỷ số thành 3-3.

Trần Đức Minh ra sân thi đấu ở ván 7 quyết định. Sau 5 lượt cơ, nhà vô địch World Cup billiards người Việt Nam giành chiến thắng 11/3 trước Kim Jong-won. Trận đấu chốt hạ của Đức Minh giúp đội Harim Dragons thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3 trước đội Phoenix.

Semih Sayginer nổi tiếng với phong cách thi đấu đầy ngẫu hứng, nhiều lần ghi điểm bằng những pha xử lý mãn nhãn ẢNH: PBA

Trong khi đó, Hana Card đã đứt mạch chiến thắng. Đội của Nguyễn Quốc Nguyện để thua ngược trước đội SY Builders (có nữ cơ thủ Việt Nam Nguyễn Hoàng Yến Nhi). Ở ván ra quân (đấu đôi nam), Quốc Nguyện cùng Shin Jung-ju thắng 11/7 trước bộ đôi cơ thủ đối phương. Sau 4 ván, Hana Card đã dẫn trước đến 3-1.

Nhưng kể từ ván đấu thứ 5, Hana Card bất ngờ để thua liên tục. Trong đó, ở ván 5 đấu đơn nam, Nguyễn Quốc Nguyện nhận thất bại với điểm số 8/11 trước Seo Hyun-min. Chung cuộc, Hana Card thua 3-4 trước SY Builders. Dù vậy, đội Hana Card hiện vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng của chặng 2 PBA Team League 2025 – 2026.