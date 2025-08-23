Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Cơ thủ Việt Nam tung sê-ri, ngược dòng đánh bại 'khổng lồ xanh' Hàn Quốc

Thu Bồn
Thu Bồn
23/08/2025 18:56 GMT+7

Nguyễn Quốc Nguyện đã thể hiện bản lĩnh khi ghi sê-ri lớn để lội ngược dòng và giành chiến thắng trước cơ thủ có biệt danh 'khổng lồ xanh' Kang Dong-koong, ở trận đấu thuộc chặng 2 PBA Team League mùa giải 2025 2026.

Ngày 23.8 diễn ra vòng đấu thứ 7 của chặng 2 giải billiards PBA Team League 2025 - 2026. Tại vòng đấu này, đội Hana Card của Nguyễn Quốc Nguyện chạm trán với đối thủ mạnh SK Direct (gồm những cơ thủ đáng gờm như Eddy Leppens, Ngô Đình Nại và Kang Dong-koong).

Nguyễn Quốc Nguyện ngược dòng với sê-ri 10

Trong đó, Nguyễn Quốc Nguyện tiếp tục đóng vai trò đầu tàu của Hana Card và được giao nhiệm vụ ra sân thi đấu 2 ván (1 và 3). Ở ván đấu ra quân, Quốc Nguyện cùng đồng đội Shin Jung-ju đã nhận thất bại với điểm số cách biệt 2/11 trước cặp cơ thủ của đội SK Direct.

Nhưng ở ván 3 (đấu đơn nam), Quốc Nguyện đã có màn trình diễn xuất sắc trước đối thủ mạnh Kang Dong-koong. Kang Dong-koong từng giành chức vô địch World Cup và vị trí á quân World Championship trong hệ thống giải đấu của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Kang được biết đến với biệt danh "người khổng lồ xanh" (nhân vật của dòng phim Marvel) bởi anh có thể hình cao to, đặc biệt là sở hữu lối đánh cực kỳ mạnh mẽ, với cánh tay uy lực.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam ngược dòng đánh bại 'khổng lồ xanh' Hàn Quốc - Ảnh 1.

Quốc Nguyện cùng đồng đội tiếp tục dẫn đầu bảng

ẢNH: PBA

Nguyễn Quốc Nguyện nhập cuộc khá chậm. Nhưng đến lượt cơ thứ 5, khi đang bị dẫn 5/9, Quốc Nguyện bất ngờ tung ra sê-ri 10 để kết thúc ván đấu, giành chiến thắng ngược dòng 15/9 trước Kang Dong-koong. Chiến thắng của cơ thủ Việt Nam đưa đội Hana Card lần đầu vươn lên dẫn trước SK Direct với tỷ số 2-1.

Ở trận này, đội Hana Card giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước SK Direct. Lúc này, đội của Nguyễn Quốc Nguyện đang bay cao trên bảng xếp hạng của chặng 2 PBA Team League mùa 2025 - 2026, với 16 điểm.

Cũng ở vòng đấu này, Trần Đức Minh tiếp tục thi đấu xuất sắc để giúp đội Harim Dragons giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3 trước đội Winners. Trong ván đấu đầu tiên (đôi nam), Trần Đức Minh và Kim Jun-tae có sê-ri 10 điểm để thắng 11/2 trước cặp Cenet/Hashas. Đến ván đấu thứ 7, khi tỷ số là 3-3, Đức Minh là người chốt hạ. Theo đó, cơ thủ Việt Nam đã ngược dòng để thắng Lee Choong-bok với điểm số sít sao 11/9.

Tin liên quan

Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng ngoạn mục nhà vô địch Tây Ban Nha và PBA

Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng ngoạn mục nhà vô địch Tây Ban Nha và PBA

Các tay cơ Việt Nam như Nguyễn Quốc Nguyện, Trần Đức Minh có ngày thi đấu xuất sắc, khi lần lượt đánh bại các đối thủ mạnh tại giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc PBA Team League 2025 - 2026.

Hoàng Sao 'ngược dòng' ngoạn mục, trở thành niềm hy vọng duy nhất của billiards Việt Nam

Billiards: Tung sê-ri khủng hạ cựu vô địch thế giới, Nguyễn Văn Tài đăng quang

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Nguyễn Quốc Nguyện Trần Đức Minh PBA carom 3 băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận