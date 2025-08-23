Billiards: Cơ thủ Việt Nam tung sê-ri, ngược dòng đánh bại 'khổng lồ xanh' Hàn Quốc

Ngày 23.8 diễn ra vòng đấu thứ 7 của chặng 2 giải billiards PBA Team League 2025 - 2026. Tại vòng đấu này, đội Hana Card của Nguyễn Quốc Nguyện chạm trán với đối thủ mạnh SK Direct (gồm những cơ thủ đáng gờm như Eddy Leppens, Ngô Đình Nại và Kang Dong-koong).

Nguyễn Quốc Nguyện ngược dòng với sê-ri 10

Trong đó, Nguyễn Quốc Nguyện tiếp tục đóng vai trò đầu tàu của Hana Card và được giao nhiệm vụ ra sân thi đấu 2 ván (1 và 3). Ở ván đấu ra quân, Quốc Nguyện cùng đồng đội Shin Jung-ju đã nhận thất bại với điểm số cách biệt 2/11 trước cặp cơ thủ của đội SK Direct.

Nhưng ở ván 3 (đấu đơn nam), Quốc Nguyện đã có màn trình diễn xuất sắc trước đối thủ mạnh Kang Dong-koong. Kang Dong-koong từng giành chức vô địch World Cup và vị trí á quân World Championship trong hệ thống giải đấu của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Kang được biết đến với biệt danh "người khổng lồ xanh" (nhân vật của dòng phim Marvel) bởi anh có thể hình cao to, đặc biệt là sở hữu lối đánh cực kỳ mạnh mẽ, với cánh tay uy lực.

Quốc Nguyện cùng đồng đội tiếp tục dẫn đầu bảng ẢNH: PBA

Nguyễn Quốc Nguyện nhập cuộc khá chậm. Nhưng đến lượt cơ thứ 5, khi đang bị dẫn 5/9, Quốc Nguyện bất ngờ tung ra sê-ri 10 để kết thúc ván đấu, giành chiến thắng ngược dòng 15/9 trước Kang Dong-koong. Chiến thắng của cơ thủ Việt Nam đưa đội Hana Card lần đầu vươn lên dẫn trước SK Direct với tỷ số 2-1.

Ở trận này, đội Hana Card giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước SK Direct. Lúc này, đội của Nguyễn Quốc Nguyện đang bay cao trên bảng xếp hạng của chặng 2 PBA Team League mùa 2025 - 2026, với 16 điểm.

Cũng ở vòng đấu này, Trần Đức Minh tiếp tục thi đấu xuất sắc để giúp đội Harim Dragons giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3 trước đội Winners. Trong ván đấu đầu tiên (đôi nam), Trần Đức Minh và Kim Jun-tae có sê-ri 10 điểm để thắng 11/2 trước cặp Cenet/Hashas. Đến ván đấu thứ 7, khi tỷ số là 3-3, Đức Minh là người chốt hạ. Theo đó, cơ thủ Việt Nam đã ngược dòng để thắng Lee Choong-bok với điểm số sít sao 11/9.