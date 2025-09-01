Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Trần Quyết Chiến ‘khát’ cúp trong năm 2025

Thu Bồn
Thu Bồn
01/09/2025 17:30 GMT+7

Nhắc đến Trần Quyết Chiến, người hâm mộ billiards VN nhớ ngay đến một cơ thủ đẳng cấp và bản lĩnh trong từng cú ra cơ.

Năm 2024 chính là thời khắc chói sáng nhất trong sự nghiệp của anh, khi đăng quang 2 chặng World Cup billiards tại Bogota (Colombia) và Veghel (Hà Lan). Ở thời điểm này, Trần Quyết Chiến là cơ thủ thành công nhất trong lịch sử billiards carom 3 băng VN, với 4 chức vô địch World Cup billiards. Đây cũng là thành tích mà chưa có cơ thủ châu Á nào đạt được. Bên cạnh đó, năm 2024 cũng chứng kiến giai đoạn cơ thủ gốc Hà Tĩnh vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB).

Trần Quyết Chiến ‘khát’ cúp trong năm 2025- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến đang nỗ lực tìm kiếm danh hiệu vô địch quốc tế đầu tiên trong năm 2025

ẢNH: THU BỒN

Bước sang năm 2025, người hâm mộ kỳ vọng Trần Quyết Chiến sẽ tiếp tục bùng nổ. Nhưng thực tế, hành trình trở nên gập ghềnh hơn đối với cơ thủ số 1 VN. Thất bại đáng tiếc nhất của Quyết Chiến là ở chung kết chặng World Cup billiards Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 6, khi chạm trán "lão tướng" người Bỉ Eddy Merckx. Tại World Cup TP.HCM hồi tháng 5, Quyết Chiến cũng thi đấu hay nhưng lại gục ngã ở bán kết trước đương kim số 1 thế giới người Hà Lan Dick Jaspers. Sau 4 chặng World Cup đã qua, Quyết Chiến chưa một lần được nâng cao chiếc cúp vô địch. Điều đó khiến cho những giải đấu còn lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Còn danh hiệu nào chờ đợi Trần Quyết Chiến?

Từ nay cho đến cuối năm 2025, Trần Quyết Chiến vẫn còn 4 cơ hội để chinh phục danh hiệu vô địch, trong hệ thống giải đấu quốc tế của UMB. Ba chặng World Cup billiards lần lượt diễn ra ở Bỉ (tháng 10), Hàn Quốc (tháng 11) và Ai Cập (tháng 12). Bên cạnh đó, đấu trường danh giá nhất trong năm là giải vô địch thế giới (World Championship) cũng được tổ chức ở Bỉ vào tháng 10. Với Quyết Chiến, World Championship vẫn là giấc mở còn dang dở. Năm 2023, anh tiến đến trận chung kết, nhưng lỡ hẹn với chức vô địch khi để thua đàn em Bao Phương Vinh. Giai đoạn tháng 10 sắp tới là cơ hội để Quyết Chiến tìm kiếm danh hiệu vô địch đầu tiên trong năm nay, và cũng có thể là lần đầu tiên trong sự nghiệp. "Mục tiêu quan trọng của tôi trong quãng thời gian còn lại của năm 2025 là tìm kiếm chức vô địch World Championship đầu tiên trong sự nghiệp. Để làm được điều này, tôi cần phải tập luyện nhiều hơn nữa để không ngừng nâng cao chuyên môn và giữ phong độ ổn định", Quyết Chiến chia sẻ.

Tin liên quan

Billiards: Trần Quyết Chiến bị loại đầy bất ngờ, Bao Phương Vinh thắng áp đảo

Billiards: Trần Quyết Chiến bị loại đầy bất ngờ, Bao Phương Vinh thắng áp đảo

Cơ thủ số 1 Việt Nam hiện không có phong độ cao và đành dừng bước sớm tại giải billiards carom 3 băng cúp Million năm 2025. Trong khi đó, Bao Phương Vinh giành vé đi tiếp với thành tích đầy ấn tượng.

Billiards: Bao Phương Vinh thắng như chẻ tre, học trò của Trần Quyết Chiến gây ấn tượng

Billiards: Trần Quyết Chiến thắng liên tục, giành vé vào vòng knock-out

Khám phá thêm chủ đề

Trần Quyết Chiến world cup billiards giải đấu World Championship Bao Phương Vinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận