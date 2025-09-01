Trần Quyết Chiến ‘khát’ cúp trong năm 2025

Năm 2024 chính là thời khắc chói sáng nhất trong sự nghiệp của anh, khi đăng quang 2 chặng World Cup billiards tại Bogota (Colombia) và Veghel (Hà Lan). Ở thời điểm này, Trần Quyết Chiến là cơ thủ thành công nhất trong lịch sử billiards carom 3 băng VN, với 4 chức vô địch World Cup billiards. Đây cũng là thành tích mà chưa có cơ thủ châu Á nào đạt được. Bên cạnh đó, năm 2024 cũng chứng kiến giai đoạn cơ thủ gốc Hà Tĩnh vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB).

Trần Quyết Chiến đang nỗ lực tìm kiếm danh hiệu vô địch quốc tế đầu tiên trong năm 2025 ẢNH: THU BỒN

Bước sang năm 2025, người hâm mộ kỳ vọng Trần Quyết Chiến sẽ tiếp tục bùng nổ. Nhưng thực tế, hành trình trở nên gập ghềnh hơn đối với cơ thủ số 1 VN. Thất bại đáng tiếc nhất của Quyết Chiến là ở chung kết chặng World Cup billiards Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 6, khi chạm trán "lão tướng" người Bỉ Eddy Merckx. Tại World Cup TP.HCM hồi tháng 5, Quyết Chiến cũng thi đấu hay nhưng lại gục ngã ở bán kết trước đương kim số 1 thế giới người Hà Lan Dick Jaspers. Sau 4 chặng World Cup đã qua, Quyết Chiến chưa một lần được nâng cao chiếc cúp vô địch. Điều đó khiến cho những giải đấu còn lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Còn danh hiệu nào chờ đợi Trần Quyết Chiến?

Từ nay cho đến cuối năm 2025, Trần Quyết Chiến vẫn còn 4 cơ hội để chinh phục danh hiệu vô địch, trong hệ thống giải đấu quốc tế của UMB. Ba chặng World Cup billiards lần lượt diễn ra ở Bỉ (tháng 10), Hàn Quốc (tháng 11) và Ai Cập (tháng 12). Bên cạnh đó, đấu trường danh giá nhất trong năm là giải vô địch thế giới (World Championship) cũng được tổ chức ở Bỉ vào tháng 10. Với Quyết Chiến, World Championship vẫn là giấc mở còn dang dở. Năm 2023, anh tiến đến trận chung kết, nhưng lỡ hẹn với chức vô địch khi để thua đàn em Bao Phương Vinh. Giai đoạn tháng 10 sắp tới là cơ hội để Quyết Chiến tìm kiếm danh hiệu vô địch đầu tiên trong năm nay, và cũng có thể là lần đầu tiên trong sự nghiệp. "Mục tiêu quan trọng của tôi trong quãng thời gian còn lại của năm 2025 là tìm kiếm chức vô địch World Championship đầu tiên trong sự nghiệp. Để làm được điều này, tôi cần phải tập luyện nhiều hơn nữa để không ngừng nâng cao chuyên môn và giữ phong độ ổn định", Quyết Chiến chia sẻ.