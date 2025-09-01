Billiards: Trần Quyết Chiến liên tục tung siêu phẩm khiến khán giả trầm trồ

Giải đấu carom 3 băng mở rộng đang diễn ra tại TP.Đà Nẵng có sự góp mặt của hai cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh và những cái tên xuất sắc khác từ địa phương. Trong ngày 1.9, nhiều người hâm mộ đã đến địa điểm tổ chức thi đấu để xem Quyết Chiến, Phương Vinh… trổ tài. Tại đây, khán giả nhiều lần trầm trồ với những pha xử lý đẳng cấp của tay cơ đang sở hữu 4 chức vô địch World Cup billiards.

4 pha ghi điểm đẹp mắt trong 1 lượt cơ

Ở trận đấu thuộc vòng 16, Trần Quyết Chiến chạm trán cơ thủ Ngọc Khang. Giai đoạn đầu trận đấu, cơ thủ số 1 Việt Nam đã gây ấn tượng với những pha ra cơ mãn nhãn. Trong lượt cơ thứ 3, Ngọc Khang có sê-ri 4 điểm để vươn lên dẫn 5-3. Ngay lập tức, Quyết Chiến đáp trả bằng sê-ri 4 để dẫn ngược 7-5.

Đáng chú ý, cả 4 cú đánh ghi điểm của Trần Quyết Chiến trong lượt cơ kể trên đều phải khiến cho khán giả đang xem trực tiếp lẫn qua màn ảnh phải trầm trồ. Cụ thể, Quyết Chiến khởi đầu bằng một pha xử lý 5 băng chỉn chu. Hình bi tiếp theo là không đẹp, nhưng cơ thủ gốc Hà Tĩnh thực hiện cú đánh "koba" (viết tắt của Kobayashi - người được cho là đã sáng tạo ra kỹ thuật cưa băng đẹp mắt này) đầy chuẩn xác.

Những cú đánh mãn nhãn của cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến tại giải đấu ở TP.Đà Nẵng

Lại đứng trước thế bi không thuận lợi, Quyết Chiến một lần nữa thể hiện đẳng cấp với pha ra cơ dứt khoát. Từ khoảng cách khá xa, cơ thủ số 1 Việt Nam đã thực hiện cú “cu-lê” 3 băng điệu nghệ để ghi điểm số thứ 3. Ở tình huống cuối cùng, Quyết Chiến ghi điểm bằng một cú đánh dựng đưa bi chủ 3 lần chạm băng ngắn.

Trận đấu khép lại trong tràng pháo tay lớn của khán giả, khi Trần Quyết Chiến lại có thêm một siêu phẩm khác. Khi cả 3 bi đều nằm gần góc dậu, Quyết Chiến có pha xử lý a-băng (cú đánh chạm băng trước) đưa bi chủ chạy 7 băng vòng về và ghi điểm.