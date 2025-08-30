Billiards: Dương Quốc Hoàng giành suất đặc cách để bảo vệ ngôi vương Reyes Cup?

Bộ ba chắc suất và cuộc cạnh tranh cho vé đặc cách

Theo quy định của giải billiards pool đồng đội Reyes Cup 2025, đội châu Á gồm 5 VĐV: 3 cơ thủ châu Á có vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng World Nineball Tour (WNT) và 2 suất đặc cách. Trong đó, Aloysius Yapp (Singapore, hạng 2), Carlo Biado (Philippines, hạng 3) và Johann Chua (Philippines, hạng 4) được xem đã chiếm 3 suất đầu tiên. Đây là những cơ thủ hàng đầu châu lục, duy trì phong độ ổn định ở các giải quốc tế và đang chiếm những vị trí an toàn trên bảng xếp hạng WNT.

Chính vì vậy, sự chú ý sẽ dồn vào 2 suất còn lại, nơi hàng loạt tên tuổi sáng giá như anh em nhà Ko người Đài Loan (Ko Pin Yi - hạng 9, Ko Ping Chung - hạng 20), Jeffrey Roda (Philippines, hạng 18), Bernie Regalario (Philippines, hạng 21), Naoyuki Oi (Nhật Bản, 24) sẵn sàng tạo nên cuộc cạnh tranh gay cấn.

Trong bối cảnh đó, đại diện duy nhất của Việt Nam là Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao, hạng 22) cũng xuất hiện trong cuộc đua này. Cơ thủ sinh năm 1987 được đánh giá là có cơ hội giành 1 trong 2 suất đặc cách để góp mặt trong thành phần đội châu Á.

Hoàng Sao có lợi thế gì?

So với nhiều cơ thủ khác, điểm mạnh của Hoàng Sao không chỉ về mặt trình độ, mà còn ở sức hút truyền thông. Anh luôn mang lại làn sóng quan tâm đặc biệt mỗi khi góp mặt tại các giải đấu quốc tế. Hoàng Sao từng để lại dấu ấn đậm nét tại Reyes Cup 2024. Chính sự kết hợp giữa chuyên môn và hiệu ứng truyền thông khiến cơ thủ Việt Nam trở thành ứng viên tiềm năng cho suất đặc cách.

Dương Quốc Hoàng (bìa trái) cùng đội châu Á vô địch Reyes Cup 2024 ẢNH: WNT

Năm 2024, Hoàng Sao cùng các đồng đội Carlo Biado, Johann Chua, Aloysius Yapp, Ko Pin Yi đã đánh bại đội châu Âu với tỷ số 11-6, để giành chức vô địch đầy thuyết phục. Năm rồi, đội châu Âu gồm những tay cơ tên tuổi như: Jayson Shaw (Anh), Eklent Kaci (Albania), Francisco Sanchez Ruiz (Tây Ban Nha), David Alcaide (Tây Ban Nha), Mickey Krause (Đan Mạch).

Thử thách mới cho đội châu Á

Nét mới tại giải Reyes Cup 2025 đến từ đối thủ của đội châu Á. Thay vì đội châu Âu như năm trước, các cơ thủ châu Á sẽ so tài với đội phần còn lại của thế giới (Âu, Mỹ...). Tương tự, đội phần còn lại của thế giới cũng gồm: 3 cơ thủ (ngoài châu Á) có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng WNT và 2 suất đặc cách (cho các cơ thủ ngoài châu Á).

Ngôi sao sáng như Fedor Gorst (Mỹ, hạng 1), Joshua Filler (Đức, hạng 5), Eklent Kaci (Albania, hạng 6) được xem là những ứng viên hàng đầu sẽ góp mặt trong đội phần còn lại của thế giới.

Reyes Cup 2024 diễn ra từ ngày 16.10 đến 19.10 tại Philippines. Đây là giải đấu có ý nghĩa tri ân "huyền thoại sống" của làng billiards pool thế giới - Efren Reyes (người Philippines). Ở giải đấu năm 2024, hai đội tuyển châu Á và đội tuyển châu Âu tranh tài trong tối đa 21 trận đấu. Theo đó, đội nào chạm 11 trận thắng trước sẽ giành chức vô địch. Các trận đấu đồng đội, đôi và đơn diễn ra luân phiên trong mỗi ngày thi đấu.



