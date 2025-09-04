Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam ‘mất tích’: Liên quan đến một vụ việc pháp lý khác?

Hoàng Lê
Hoàng Lê
04/09/2025 19:51 GMT+7

Ban Thường vụ Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) yêu cầu ông Lưu Tú Bảo gửi giấy ủy quyền bàn giao công việc.

VBF yêu cầu ông Lưu Tú Bảo ủy quyền bàn giao việc

Chiều nay (4.9), Ban Thường vụ VBF có cuộc họp khẩn trực tuyến giải quyết việc ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch VBF "mất tích" vài tháng qua từ khi trở về Mỹ và cũng không tham dự buổi họp. Một số ý kiến trong Ban Thường vụ phản ánh rằng, họ đã đọc thông tin về một người đàn ông tên Bao Luu có liên quan đến vụ án liên quan đến chất cấm được trang ở nước ngoài đăng tải.  

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam ‘mất tích’: Liên quan đến một vụ việc pháp lý khác?- Ảnh 1.

Ban Thường vụ VBF yêu cầu ông Lưu Tú Bảo gửi giấy ủy quyền bàn giao công việc

ẢNH: VBF

Trước phản ánh trên, một lãnh đạo khác của VBF cho biết, đó là nguồn tin chưa được kiểm chứng. Hồi đầu tháng 8.2025, khi trao đổi với ông Lưu Tú Bảo, ông nói đang vướng một vụ việc pháp lý tại Mỹ cần giải quyết. Vụ việc này không liên quan đến chất cấm mà là vụ việc khác, đưa lên xử sơ thẩm nhưng vì không đủ bằng chứng nên vụ việc kết thúc trong êm đẹp đối với ông Bảo.

17 giờ chiều mai (5.9), Ban Chấp hành VBF họp, lắng nghe báo cáo sự việc từ Ban Thường vụ đồng thời triển khai công việc trong thời gian tới khi thiếu vắng ông Lưu Tú Bảo. Được biết để đảm bảo công việc của VBF trôi chảy, Ban Thường vụ đề xuất ông Nguyễn Huy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF yêu cầu ông Lưu Tú Bảo gửi giấy ủy quyền bàn giao công việc.

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vắng mặt tại cuộc họp khẩn trực tuyến ngày 4.9

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam ‘mất tích’: Liên quan đến một vụ việc pháp lý khác?- Ảnh 2.

Ông Lưu Tú Bảo (giữa) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch VBF khóa II (2023-2028)

ẢNH: VBF

Ông Lưu Tú Bảo sinh năm 1976 ngoài đảm nhiệm vai trò Chủ tịch VBF còn làm Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM khóa 2022-2027, Chủ tịch CLB võ thuật Saigon Sports Club và tham gia tổ chức nhiều sự kiện võ thuật trong nước cũng như quốc tế tại Việt Nam trong khoảng 9 năm trở lại đây.


