Bão số 10 mạnh cấp 12, từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi biển động dữ dội

Cập nhật tin mới nhất bão số 10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng nay 28.9, tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc và 110,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa, cách TP.Đà Nẵng khoảng 200 km về phía đông.

Bão số 10 đang hướng vào các tỉnh Trung bộ ẢNH: NCHMF

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tương đương tốc độ từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 30 km/giờ.

Do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) hôm nay có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9.

Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 - 7 m, biển động dữ dội, có sức phá hoại cực kỳ lớn. Sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

Khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động rất mạnh, rất nguy hiểm với tàu thuyền.

Dự báo trong tối và đêm nay, vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình - Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1,5 m, riêng nam Thanh Hóa tới bắc Hà Tĩnh cao 1 - 1,5 m, nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, trong sáng nay, khu vực từ nam Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6 - 7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8 - 9.

Dự báo từ trưa nay 28.9, đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

Dự báo từ chiều nay, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Bão số 10 gây mưa lớn cấp tập trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27.9 đến 3 giờ ngày 28.9 nhiều nơi trên 90 mm, như: Hương Trạch 1 (Hà Tĩnh) là 94 mm; Tân Hóa (Quảng Trị) là 102,4 mm; Hồng Trung (TP.Huế) là 93,8 mm.

Mưa lớn đang bao trùm khắp các tỉnh miền Trung trước khi bão số 10 đổ bộ đất liền ẢNH: VRAIN

Dự báo từ sáng 28.9 đến ngày 29.9, Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi mưa trên trên 600 mm.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, có nơi mưa lớn trên 400 mm.

Từ chiều 28.9 đến đêm 29.9, dự báo bão số 10 gây ra mưa lớn ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và nam Phú Thọ, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi mưa lớn trên 500 mm. Các địa phương khác ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi mưa lớn trên 350 mm.