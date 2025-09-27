Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 10 (bão Bualoi) mạnh lên cấp 13, mưa lớn cấp tập từ đêm nay

Phan Hậu
Phan Hậu
27/09/2025 14:44 GMT+7

Bão số 10 (bão Bualoi) dự báo từ đêm nay 27.9 sẽ trút mưa lớn xuống Bắc bộ và Thanh Hóa - Quảng Ngãi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ chiều nay 27.9, bão số 10 (bão Bualoi) đã mạnh lên cấp 13, giật cấp 15. Cơn bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 35 km/giờ.

Bão số 10 (bão Bualoi) mạnh lên cấp 13, mưa lớn cấp tập từ đêm nay - Ảnh 1.

Bão số 10 (bão Bualoi) bắt đầu gây mưa lớn từ đêm nay 27.9

ẢNH: NCHMF

Dự báo đến 10 giờ ngày mai 28.9, bão số 10 (bão Bualoi) nằm trên vùng biển phía nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách TP.Huế khoảng 120 km về phía đông đông bắc.

Dự báo trong khoảng tối đến đêm 28.9, bão số 10 đi vào đất liền khu vực Nghệ An - bắc Quảng Trị. Cơn bão có hoàn lưu rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển phía đông Bắc bộ, các tỉnh Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa - TP.Huế

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh bão, bão số 10 (bão Bualoi) đang di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây ra nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm như: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Bão số 10 (bão Bualoi) cách Hoàng Sa 270 km, hướng về Nghệ An - Quảng Trị

Bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa lớn đến 600 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi), gần sáng 28.9, bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh 6 - 7, sau mạnh lên cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Ven biển và đảo từ Ninh Bình - Hà Tĩnh nước biển dâng do bão cao từ 1  - 2 m; riêng Thanh Hóa và Nghệ An từ 1,5 - 2 m; nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông trong tối và đêm 28.9.

Trên đất liền, các tỉnh từ Thanh Hóa - bắc Quảng Trị từ chiều mai 28.9 có gió cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10 - 12, giật 15 m, có thể gây đổ cây, cột điện, nhà cửa. Các tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình và nam Quảng Trị - TP.Huế gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), từ đêm 27  - 30.9, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa - Quảng Ngãi bắt đầu có mưa lớn. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm, cục bộ có mưa mưa 450 mm. Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ và Thanh Hóa - bắc Quảng Trị có mưa lớn từ 200 - 400 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 600 mm.

