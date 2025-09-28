Tâm bão số 10 dự báo đổ bộ Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị

Bão di chuyển rất nhanh

Chiều 27.9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 10 di chuyển rất nhanh và ít có khả năng sẽ đổi hướng di chuyển. Phương án dự báo cao nhất là tâm bão hướng vào Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) với cường độ gió mạnh cấp 10 - 12.

Dự báo đêm nay (28.9) bão số 10 đổ bộ Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị ẢNH: NCHMF

Dự báo từ chiều 28.9, khu vực đầu tiên chịu ảnh hưởng của bão số 10 là địa phận bắc Quảng Trị, với gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 12 sẽ làm gãy đổ cây cối, tốc mái nhà cửa. Cũng theo ông Lâm, hoàn lưu bão số 10 sẽ gây ra mưa lớn kéo dài đến hết ngày 30.9. Dự báo ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị phổ biến từ 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Quân đội điều động 240.000 cán bộ, chiến sĩ ứng trực

Sáng 27.9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp của Ban Phòng thủ dân sự quốc gia triển khai công tác ứng phó với bão số 10.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương tập trung gia cố đê điều xung yếu. Về hồ chứa, lưu vực sông Mã còn dung tích cắt lũ, nhưng lưu vực sông Cả (Nghệ An, Hà Tĩnh) hầu hết hồ thủy điện đã đầy nước. Một số hồ như Bản Vẽ, Khe Bố, Hố Hô phải xả ngay để giảm nguy cơ "lũ chồng lũ"... Đối với sản xuất, vùng ảnh hưởng còn khoảng 45.000 ha lúa có thể thu hoạch khẩn cấp, tập trung tại Thanh Hóa (35.000 ha) và Nghệ An (10.000 ha).

Theo ông Hiệp, bão số 10 được dự báo có thể gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất tại miền núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đồng thời có mưa lớn cả từ phía Lào. Các địa phương phải chuẩn bị phương châm "4 tại chỗ", lương thực, thực phẩm và phương án ứng phó.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết đã yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp địa phương kiểm tra, bổ sung phương án, chủ động giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu, sơ tán khỏi vùng lũ, sạt lở. Hơn 240.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 4.000 phương tiện trực sẵn sàng.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 10 được dự báo rất mạnh, nguy hiểm và khó đoán định. Hoàn lưu bão trải dài dọc bờ biển, ảnh hưởng đến cả miền Bắc, miền Trung. Phó thủ tướng yêu cầu, Bộ NN-MT phối hợp các địa phương xác định chính xác khu vực gió mạnh, vùng trọng yếu ven biển, đê điều xung yếu, kết hợp triều cường và nước biển dâng để ra quyết định sơ tán người dân sớm, an toàn.

Cùng ngày 27.9, đại tướng Nguyễn Tân Cương ký công điện hỏa tốc gửi các đơn vị trong quân đội về việc ứng phó khẩn cấp bão số 10, yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động, theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão. Các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn; tổ chức một bộ phận lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm ém lót tại các trọng điểm nguy cơ bị chia cắt do bão gây ra trên địa bàn các tỉnh, trọng điểm là các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Huế.



