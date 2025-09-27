Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Người dân Cồn Cỏ vào hầm tránh bão số 10

Bá Cường
Bá Cường
27/09/2025 20:52 GMT+7

Đặc khu Cồn Cỏ đang lên các phương án di dời người dân, chậm nhất vào sáng mai (28.9) để người dân đảm bảo an toàn khi bão số 10 (bão Bualoi) đi qua.

Ngày 27.9, thông tin từ Đồn biên phòng Cồn Cỏ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang huy động lực lượng, phương tiện đưa tàu thuyền của người dân đến khu vực an toàn, đồng thời phối hợp với địa phương di dời người dân vào các hầm tránh bão số 10 (bão Bualoi).

- Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ tại đảo Cồn Cỏ hỗ trợ người dân di dời phương tiện vào nơi neo đậu an toàn

ẢNH: BÁ HOÀNG

Theo dự báo, bão số 10 sẽ đi qua đảo Cồn Cỏ với cường độ mạnh. Công tác ứng phó, phòng chống bão tại đảo đã hoàn thành vào 18 giờ hôm nay 27.9.

Đáng chú ý, Ban Phòng thủ dân sự của đặc khu sẽ tổ chức di dời toàn bộ người dân và cán bộ, chiến sĩ vào hầm trú bão. Thời gian di dời sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 23 giờ ngày 28.9. Lương thực, thực phẩm đã được chuẩn bị đầy đủ cho người dân trong quá trình tránh trú bão trong hầm.

- Ảnh 2.

Vào sáng mai 28.9, đặc khu Cồn Cỏ tiếp tục di dời người dân vào các hầm tránh bão

ẢNH: BÁ HOÀNG

Theo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ chiều tối nay 27.9 đến sáng 29.9, trên địa bàn tỉnh có mưa to và giông, tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 360 mm, có nơi trên 420 mm.

Do mưa lớn, trên khu vực sông Kiến Giang đoạn đi qua thôn Lộc Thượng (xã Lệ Thủy) đã bị sạt lở khoảng 30 m; bờ sông Vĩnh Định (xã Vĩnh Định) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún, có nơi ăn sâu vào đường nhựa.

- Ảnh 3.

Công tác ứng phó, phòng chống bão số 10 tại tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành

ẢNH: BÁ HOÀNG

Các tuyến tỉnh lộ 588, 571 đoạn đi qua xã Đakrông bị ngập úng từ 0,2 - 0,5 m gây tắc nghẽn giao thông. Tuyến đường đi vào thôn Chày (xã Phong Nha) bị chia cắt do nước ngập cao 60 cm.

- Ảnh 4.

Cầu tràn Ba Lòng đang bị chia cắt do nước sông dâng cao

ẢNH: B.H

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cảnh báo từ tối 27.9 đến ngày 30.9 trên các sông sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ có khả năng lên mức báo động 2, có nơi trên mức báo động 3. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt ở vùng hạ lưu các sông, ngập lụt cục bộ các cầu tràn trên một số tuyến giao thông ở khu vực miền núi, ngập úng cục bộ đô thị và những nơi thoát nước kém.

Bão số 10 (bão Bualoi) di chuyển rất nhanh, gây mưa lớn đến hết tháng 9


Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 bão bualoi Đảo Cồn Cỏ Quảng Trị di dời người dân Di dời dân tránh bão Đồn biên phòng Cồn Cỏ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
