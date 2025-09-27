Bão số 10 có lúc di chuyển nhanh gấp 3 lần bình thường

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 17 giờ hôm nay 27.9, vị trí tâm bão số 10 (bão Bualoi) ở vào khoảng 15,6 độ vĩ bắc, 112,5 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 130 km về phía nam, cách Đà Nẵng khoảng 460 km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15.

Ảnh vệ tinh về cơn bão số 10 (bão Bualoi) ẢNH: WINDY

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 10 (bão Bualoi) di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Nhận định về cơn bão này, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng bão số 10 là cơn bão rất mạnh, trong những giờ vừa qua, tổ chức mây của bão đã dần hình thành mắt bão.

Ông Lâm đánh giá, điểm đặc biệt của cơn bão này là di chuyển rất nhanh. "Hiếm có cơn bão nào di chuyển 30 - 35 km/giờ, thậm chí có những lúc bão di chuyển lên đến 40 km/giờ (thông thường các cơn bão chỉ di chuyển trung bình 10 - 15 km/giờ). Vì vậy, khả năng đổi hướng của bão số 10 rất khó", ông Lâm nhận định.

Cạnh đó, hoàn lưu của bão rất rộng, ngay từ chiều nay, hoàn lưu bão đã gây ra mưa to cho các tỉnh, thành miền Trung như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Các rìa mây phía ngoài của bão sẽ gây mưa cho các tỉnh trên theo từng đợt khiến từ đêm nay có khả năng xảy ra ngập úng ở đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Vị chuyên gia nhận định, khả năng cao nhất bão số 10 (bão Bualoi) sẽ đổ bộ khu vực Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ). Bão sẽ di chuyển dọc bờ biển, ảnh hưởng từ miền Nam - miền Bắc.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 10 (bão Bualoi) ẢNH: NCHMF

Ông Lâm thông tin thêm, từ chiều tối nay, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đã có gió cấp 6, từ sáng mai tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, sóng biển cao 5 - 7 m.



Tại khu vực vịnh Bắc bộ, từ sáng mai, bão số 10 sẽ gây mưa to, gió lớn, tất cả các đảo trên vịnh này sẽ có gió cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m.

"Từ chiều mai, khu vực đất liền nước ta bắt đầu bị ảnh hưởng, trọng tâm là bắc Quảng Trị - Thanh Hóa. Thời điểm mưa to gió mạnh nhất sẽ là đêm 28.9 và rạng sáng 29.9", ông Lâm nói và cho biết, sức gió của bão cấp 10 - 12, giật cấp 14 sẽ làm đổ cây cối, cột điện, nhà cửa tốc mái.

Vị phó giám đốc cũng cho hay, trọng tâm mưa sẽ rơi vào các tỉnh như: phía nam Phú Thọ (Hòa Bình cũ), đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa - Quảng Trị với lượng mưa từ 100 - 300 mm, có nơi trên 600 mm.

Bão số 10 (bão Bualoi) di chuyển rất nhanh, gây mưa lớn đến hết tháng 9

Nhiều sông lớn đón đợt lũ trên báo động 3 do bão số 10

Ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho hay hiện tại, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình, hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến TP.Huế có dao động và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Riêng mực nước trên sông Chu (Thanh Hóa) tại trạm Cửa Đạt ở trên mức BĐ3 (do mưa lớn cục bộ và xả của thủy điện Cửa Đạt); sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy, sông Bến Hải tại trạm Gia Vòng đang lên và trên BĐ1.

Cảnh báo từ ngày 27.9 - 1.10, trên các sông ở khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP.Huế xuất hiện lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai); sông Hoàng Long (Ninh Bình); sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa); thượng lưu sông Cả (Nghệ An); sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh); sông Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông nhỏ lên mức BĐ2 - BĐ3 và trên BĐ3.

Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình (Phú Thọ); trên sông Lô (Tuyên Quang); tại hạ lưu sông Chu (Thanh Hóa); tại hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh); sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị); sông Hương, sông Bồ (TP.Huế) lên mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ ngập lụt diện rộng tại đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa - bắc Quảng Trị (nguy cơ ngập sâu từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh).

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao tại các khu vực vùng núi của các tỉnh Bắc bộ và từ Thanh Hóa - Đà Nẵng, đặc biệt Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Vị chuyên gia khuyến cáo, người dân nên chủ động di dời tài sản, người và gia súc ra khỏi vùng trũng thấp, ven sông, khe suối, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Hạn chế đi lại qua ngầm tràn, cầu yếu, đường ngập sâu; không đánh bắt cá, vớt củi, neo đậu thuyền bè tại vùng nước xiết. Gia cố nhà cửa, công trình, kho tàng; dự trữ lương thực, nước sạch, thuốc men, đèn pin, pin sạc dự phòng để dùng khi mưa lũ kéo dài.