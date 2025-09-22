Sedan hạng D: Toyota Camry mất dần phong độ, Mazda6 tiếp tục 'mất tích'

Phân khúc sedan hạng D tiếp tục ghi nhận đà sụt giảm doanh số trong tháng 8.2025, trong bối cảnh sức mua toàn thị trường đang chững lại do ảnh hưởng bởi tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch).

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khép lại tháng 8 vừa qua, toàn phân khúc sedan hạng D bán ra chỉ 199 xe, giảm 16 xe so với tháng liền trước. Đây đã là tháng thứ 4 liên tiếp, nhóm sedan hạng D chứng kiến doanh số sụt giảm. Điều này phản ánh thực tế khách Việt ngày càng quay lưng với kiểu dáng sedan truyền thống. Nhất là các mẫu xe có giá bán cao, tiệm cận hoặc hơn 1 tỉ đồng.

Doanh số sedan hạng D tại Việt Nam trong tháng 8.2025 NGUỒN: VAMA

Bằng chứng là ngay cả Toyota Camry, mẫu xe vốn được xem là "biểu tượng" phân khúc, lượng xe bán ra cũng lao dốc liên tục trong nhiều tháng qua, bất chấp việc đã được ra mắt thế hệ mới thu hút hơn. Thống kê cho thấy, trong tháng 8 lượng xe Camry bàn giao chỉ ở mức 175 chiếc, giảm gần 10% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm 2025 đạt 1.531 xe.

Trong khi đó, KIA K5 bất ngờ trở thành điểm sáng hiếm hoi khi ghi nhận lượng xe bán ra tăng gần 17% so với tháng liền trước. Tuy nhiên, doanh số thực tế của mẫu xe Hàn Quốc cũng chỉ đạt 21 xe, thậm chí tiếp tục góp mặt trong nhóm ô tô bán kém nhất thị trường. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, các đại lý KIA bàn giao tổng cộng 157 xe đến tay người dùng, tức trung bình mỗi tháng bán chưa tới 20 xe.

KIA K5 là mẫu xe duy nhất trong nhóm sedan hạng D ghi nhận mức tăng doanh số trong tháng 8.2025, dù con số tăng trưởng khá khiêm tốn ẢNH: THACO AUTO

Một mẫu sedan hạng D khác là Honda Accord cũng không chứng kiến nhiều thay đổi, khi chỉ bàn giao 3 xe trong tháng 8.2025, giảm 25% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm, Accord mới tiêu thụ được 24 xe. Các chương trình giảm giá mạnh tay trước đây cũng đã dừng lại, trong khi giá niêm yết hơn 1,3 tỉ đồng cho phiên bản duy nhất khiến nhiều khách hàng phải "chùn tay".

Mặc dù vậy, gây thất vọng nhiều nhất phân khúc vẫn là Mazda6. Trong tháng 8 vừa qua, mẫu xe Nhật Bản này tiếp tục không bán được thêm xe nào. Đáng chú ý, đây đã là tháng thứ 4 liên tiếp Mazda6 không phát sinh doanh số. Tính từ đầu năm, chỉ có 56 chiếc Mazda6 bán ra thị trường.

Thực tế cho thấy, Mazda6 từ đầu năm 2025 đã không còn là mẫu xe chiến lược của THACO AUTO. Trước đó, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, hãng xe Nhật Bản dự kiến "khai tử" mẫu xe này tại Việt Nam trong thời gian tới, tương tự như tại thị trường Mỹ, Anh, Nhật Bản và Úc.

Với việc không phát sinh doanh số trong 4 tháng liên tiếp, Mazda6 được cho là sẽ sớm bị khai tử tại Việt Nam ẢNH: BÁ HÙNG

Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2025, phân khúc sedan hạng D chỉ bán ra 1.768 xe. Trong đó, Toyota Camry chiếm gần 87% thị phần, phần còn lại chủ yếu thuộc về KIA K5. Honda Accord và Mazda6 gần như không còn đóng góp đáng kể vào lượng xe bán ra của phân phúc.

Với những gì đang diễn ra, các chuyên gia dự báo Toyota Camry gần như sẽ tiếp tục dẫn đầu phân khúc sedan hạng D trong năm 2025. Trong khi KIA K5 chỉ góp mặt với vai trò giữ cho phân khúc không hoàn toàn rơi vào cảnh "một mình một ngựa". Honda Accord và Mazda6 ngày càng mất hút, còn MG7 dù không công bố doanh số nhưng có thể thấy, mẫu xe này chưa thật sự để lại dấu ấn khi số xe lăn bánh thực tế trên đường phố Việt Nam rất ít.