Sedan hạng D: Phân khúc 'ế' nhất thị trường, Toyota Camry giảm dần sức hút

Bất chấp nỗ lực kích cầu từ các hãng xe và đại lý, tháng 7.2025, nhóm xe sedan hạng D tại Việt Nam vẫn không thể tìm lại đà tăng trưởng doanh số; khi hầu hết mẫu xe chủ lực đều chứng kiến lượng xe bán ra giảm sút.

Theo đó, số liệu mới nhất từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, kết thúc tháng vừa qua, toàn phân khúc sedan hạng D chỉ bán ra tổng cộng 215 xe, tiếp tục giảm 30 xe, tương đương khoảng 12% so với tháng trước đó. Đáng chú ý, đây là tháng thứ 3 liên tiếp nhóm xe này ghi nhận doanh số giảm. Điều này phản ánh thực tế, rằng các mẫu xe sedan hạng D đang ngày càng đánh mất sức hút tại Việt Nam.

Doanh số sedan hạng D tại Việt Nam tháng 7.2025 NGUỒN: VAMA

Bằng chứng là ngay cả mẫu xe vốn được xem là "biểu tượng" của phân khúc như Toyota Camry thời gian qua cũng không còn duy trì được doanh số. Tháng 7.2025, các đại lý xe Nhật dù duy trì áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, kích cầu với giá trị lên đến cả trăm triệu đồng nhưng lượng xe Camry bàn giao đến tay người dùng chỉ đạt 193 xe, giảm 30 xe so với tháng 6.2025.

Lũy kế từ đầu năm 2025, doanh số mẫu sedan đầu bảng nhà Toyota cũng mới đạt 1.356 xe. Chia đều 7 tháng, trung bình mỗi tháng, lượng xe Camry đến tay người mua chưa đến 200 xe.

Phân khúc sedan hạng D biến động thế nào sau 6 tháng đầu năm 2025?

Trong khi đó, tình cảnh của những mẫu mã còn lại ở phân khúc sedan hạng D gồm KIA K5, Mazda6, Honda Accord thậm chí còn "ảm đạm" hơn. KIA K5 bán ra 18 xe trong tháng 7.2025, giảm 2 xe so với tháng liền kề trước đó. Honda Accord bán vỏn vẹn 4 xe.

Xét từ đầu năm 2025, cả 3 mẫu xe trên đều không có mẫu nào bán quá 200 xe. Trong đó, KIA K5 "khá khẩm" nhất cũng chỉ ghi nhận lượng xe bán ra ở mức 136 xe, tức trung bình mỗi tháng hệ thống đại lý chính hãng xe Hàn Quốc bán ra chưa tới 20 xe.

Toyota Camry dẫn đầu phân khúc nhưng doanh số mỗi tháng chỉ quanh mức 200 xe ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cộng gộp cả phân khúc sedan hạng D từ đầu năm 2025 đến nay chỉ đạt doanh số lũy kế 1.569 xe. Là nhóm ô tô "ế ẩm" nhất thị trường.

Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh doanh số ở phân khúc này cũng có sự chênh lệch rõ khi Toyota Camry gần như nắm giữ gần hết thị phần. Cộng gộp doanh số 7 tháng đầu năm 2025, mẫu xe Nhật đã đóng góp gần 87%. KIA K5 chiếm hơn phân nửa trong 13% còn lại.

Đáng nói, với những gì đang diễn ra, nhiều khả năng nhóm xe sedan hạng D tại Việt Nam thời gian tới sẽ "rơi rụng" bớt mẫu mã. Honda Accord hai tháng gần đây được đại lý mạnh tay giảm giá lên đến 280 triệu đồng nhằm "xả" xe tồn kho. Tuy nhiên, hãng xe Nhật chưa có động thái làm mới mẫu mã, cũng chưa xác nhận có tiếp tục phân phối mẫu xe này hay không.

Honda Accord và Mazda6 khả năng cao sẽ rút khỏi thị trường Việt Nam, trong khi "tân binh" MG7 chưa đủ sức hút ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, Mazda6 sau thời gian ưu đãi "xả hàng", lượng xe tồn kho gần như đã hết. Nguồn tin cho biết, Mazda sắp tới sẽ âm thầm "khai tử" mẫu xe này tại Việt Nam.

Như vậy, nhiều khả năng phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam trong thời gian tới chỉ còn là cuộc đua giữa Toyota Camry, KIA K5 và mẫu xe Trung Quốc mới gia nhập thị trường - MG 7. Mặc dù vậy, mẫu xe này từ khi trình làng hồi tháng 8.2024 đến nay chưa để lại nhiều dấu ấn. Lượng xe MG7 lăn bánh thực tế trên đường còn khá hạn chế.