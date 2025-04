Người Việt mua ô tô không còn chuộng xe Hàn Quốc?

Không còn ưa chuộng ô tô Hàn Quốc như trước, khoảng 3 năm trở lại đây không ít người dân Việt Nam khi mua sắm ô tô mới đang chuyển sang những lựa chọn khác, bất chấp các thương hiệu xe Hàn Quốc như Hyundai, KIA vẫn sở hữu danh mục xe khá đa dạng.

Lần đầu mua sắm ô tô, gia đình anh Lê Hữu Phước ngụ Cát Lái, TP.Thủ Đức, TP.HCM sau nhiều lần cân nhắc đã quyết định chọn mua chiếc Toyota Vios G thay vì Hyundai Accent. Trước đó khi đến một số đại lý tham khảo các mẫu xe cùng phân khúc, anh Phước được tư vấn bán hàng của một đại lý Hyundai báo giá bán Accent với mức ưu đãi, giảm giá lên đến gần 40 triệu đồng kèm gói quà tặng phụ kiện theo xe.

Nhiều người chọn mua xe Toyota Vios thay vì Hyundai Accent vốn đã có nhiều thay đổi Ảnh: TCM

Lý giải về quyết định chọn mua xe Toyota Vios thay vì mẫu Hyundai Accent thế hệ mới nhất vốn đã có nhiều thay đổi, anh Phước cho biết: "Toyota Vios từ trước đến nay nổi tiếng về độ bền bỉ, ổn định, chi phí bảo dưỡng hợp lý và giữ giá khá tốt khi muốn bán lại… Đây là những yếu tố mà những người lần đầu mua ô tô như tôi rất quan tâm thay vì chỉ chú trọng vào thiết kế hay trang bị, tính năng vốn là thế mạnh của xe Hàn".

Xe Hàn Quốc đang thất thế ở nhiều phân khúc trên thị trường ô tô

Không chỉ những phân khúc như sedan vốn là thế mạnh của những thương hiệu ô tô Hàn Quốc như Hyundai, KIA… Ngay cả phân khúc SUV hạng B dành cho đô thị, sự góp mặt của những mẫu mã ô tô Nhật Bản như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce thậm chí cả xe Trung Quốc như Omoda C5… đang khiến những cái tên như Hyundai Creta, KIA Seltos ngày càng mờ nhạt và "lép vế" trong cuộc đua doanh số.

Ở những phân khúc khác, như sedan hạng C, crossover 5 chỗ hạng C, SUV/crossover 7 chỗ… các mẫu mã ô tô Hàn Quốc cũng đang dần đánh mất vị thế. Một KIA K3 từng hút khách nhất phân khúc sedan hạng C bỗng chốc trở thành kẻ bám đuổi Mazda3 trong cuộc đua doanh số. Hyundai Elantra từng bán hàng trăm xe mỗi tháng giờ đây cũng đang vật lộn tìm lại chỗ đứng ở phân khúc sedan hạng C. Hyundai Tucson hay KIA Sportage nỗ lực đổi mới kiểu dáng, thiết kế, công nghệ… nhưng không thể cạnh tranh với Mazda CX-5 trong cuộc đua doanh số.

Hyundai Tucson, KIA Sportage nỗ lực đổi mới kiểu dáng, thiết kế, công nghệ… nhưng không thể cạnh tranh với Mazda CX-5 Ảnh: Bá Hùng

Thậm chí, ở phân khúc sedan hạng B, Hyundai Accent từng là mẫu xe hút khách nhất. Tuy nhiên, sau khi được Hyundai đổi mới toàn diện thiết kế, công nghệ, trang bị động cơ mạnh mẽ hơn… Accent vẫn chưa thể lập lại kết quả bán hàng hơn 2.000 xe/tháng như những năm trước đây. Mẫu xe Hàn Quốc này vẫn đang xếp sau Vios trong cuộc đua doanh số.

Doanh số xe Hàn Quốc tại Việt Nam đang trên đà sụt giảm

Sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam cùng với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khi có nhiều mẫu mã mới xuất hiện… đang khiến xe Hàn Quốc mất dần sức hút với khách Việt.

Đặc biệt, bước chuyển mình mạnh mẽ của các dòng xe mang thương hiệu Nhật Bản được làm mới kiểu dáng, bổ sung trang bị tính năng, bên cạnh áp lực cạnh tranh về giá từ ô tô Trung Quốc cũng tác động đến quyết định chọn mua ô tô của người Việt. Thay vì "chuộng" ô tô Hàn Quốc như trước đây, không ít khách hàng chuyển sang lựa chọn xe Nhật Bản vốn được thiết kế ngày càng bắt mắt hay các mẫu xe xuất xứ Trung Quốc "ngập tràn" trang bị nhưng giá bán khá hấp dẫn.

Thay vì "chuộng" ô tô Hàn Quốc như trước đây, không ít khách hàng chuyển sang lựa chọn xe Nhật Bản, Trung Quốc hoặc xe điện Việt Nam Ảnh: Bá Hùng

Chính những điều này đã phần nào ảnh hưởng đến doanh số của một số hãng xe Hàn Quốc đang kinh doanh tại Việt Nam như KIA, Hyundai… trong khoảng 3 năm trở lại đây. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor (đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai) cho thấy tổng lượng tiêu thụ xe của hai thương hiệu này đang trên đà sụt giảm.

Nếu như vào năm 2022 - thời điểm thị trường ô tô Việt Nam lập đỉnh doanh số, lượng tiêu thụ xe Hàn Quốc (gồm KIA, Hyundai) đạt 142.311 xe, sang năm 2023 chỉ còn 108.224 xe. Đến năm 2024, khi thị trường ô tô bắt đầu tìm lại nhịp tăng trưởng, doanh số xe Hàn tiếp tục giảm còn 101.738 xe.

Doanh số Hyundai, KIA Năm 2022 142311 Năm 2023 108224 Năm 2024 101738

Kết thúc quý 1/2025, doanh số ô tô Hàn Quốc đạt gần 17.700 xe. Trong đó, Hyundai chiếm 11.474 xe, tăng hơn 1.000 xe so với năm ngoái. Trong khi đó, lượng xe KIA bán ra đạt 6.200 xe, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2024. Thậm chí, khi cuộc đua doanh số quý 1/2025 trên thị trường ô tô Việt Nam tạm khép lại, top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam hoàn toàn "vắng bóng" các mẫu mã ô tô Hàn Quốc.

Theo một chuyên gia trong ngành, cùng với sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng, có thể thấy thị trường ô tô Việt Nam khoảng 2 năm trở lại đây xuất hiện rất nhiều thương hiệu mới, đặc biệt là ô tô Trung Quốc. Bên cạnh đó, tốc độ phát triển nhanh của những thương hiệu ô tô điện như VinFast khiến thị trường ngày càng cạnh tranh, thị phần chia cắt nhỏ, ảnh hưởng đến doanh số bán của các hãng xe Hàn Quốc.