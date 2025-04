Sedan hạng C dưới 900 triệu: Mazda3 'lạc nhịp' để KIA K3 rút ngắn cách biệt

Tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, tuy nhiên lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng vẫn đang sụt giảm đáng báo động trong bối cảnh dòng xe sedan đang mất sức hút. Cục diện cạnh tranh giữa các mẫu xe ở phân khúc này vẫn không có nhiều xáo trộn.

Doanh số tăng trưởng, lượng tiêu thụ sedan hạng C vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái

Sau hai tháng đầu năm liên tiếp sụt giảm, tháng 3.2025 vừa qua doanh số ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đã tìm lại nhịp tăng trưởng. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor, trong tháng 3.2024, doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 577 xe, tăng 74 xe tương đương 12,9% so với tháng 2.2025. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố.

Năm 2025 Năm 2024 Tháng 1 534 909 Tháng 2 503 493 Tháng 3 577 905

Sức mua trên thị trường ô tô tiếp đà tăng trưởng là yếu tố giúp lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C được cải thiện. Tuy nhiên, mức tăng trưởng trong tháng 3 của phân khúc này chỉ là nhất thời, bởi nếu so với cùng kỳ năm ngoái, vẫn giảm tới 36,3%, tương đương 328 xe. Thậm chí, nếu tính cả quý 1/2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 1.614 xe, thấp hơn 688 xe, tương đương 29,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Thực tế, cùng với sự sụt giảm của dòng sedan nói chung, lượng tiêu thụ xe sedan hạng C đã bắt đầu sụt giảm trong khoảng 2 - 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân đến từ sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam cũng như áp lực cạnh tranh đến từ các dòng ô tô gầm cao.

Doanh số KIA K3 tăng trưởng trong 2024 nhưng vẫn xếp sau Mazda3

KIA K3 rút ngắn cách biệt doanh số với Mazda3

Doanh số ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu dồng có sự tăng trưởng trong tháng 3.2025 nhưng khá bất ngờ khi Mazda3 - mẫu xe bán chạy nhất phân khúc này lại sụt giảm doanh số.

Sự chững lại của Mazda3 mở ra cơ hội để KIA K3 rút ngắn cách biệt trong cuộc đua doanh số Ảnh: BH

Theo đó, trong tháng 3.2025 doanh số Mazda3 đạt 204 xe, giảm 34 xe so với tháng 2.2025 qua đó khép lại quý bán hàng đầu năm 2025 với tổng cộng 661 xe. Sự chững lại của Mazda3 mở ra cơ hội để KIA K3 rút ngắn cách biệt trong cuộc đua doanh số. Cụ thể, với 177 xe bán ra trong tháng 3.2025, KIA K3 nâng tổng doanh số trong quý 1/2025 lên mức 533 xe, chỉ kém 128 xe so với Mazda3.

Vị trí thứ 3 cũng đang chứng kiến màn chạy đua hấp dẫn giữa Honda Civic và Hyundai Elantra. Sau hai tháng lép vế trước mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc, tháng 3 vừa qua Honda Civic với 81 xe bán ra đã vượt mặt Hyundai Elantra. Dù vậy, khép lại quý 1/2025 lợi thế vẫn đang tạm nghiêng về phía Elantra với tổng doanh số đạt 180 xe, nhiều hơn 6 xe so với Honda Civic. Trong khi đó, vị trí cuối bảng vẫn thuộc về Toyota Corolla Altis với chỉ 66 xe bán ra trong 3 tháng đầu năm 2025.

Với những gì diễn ra trong quý 1/2025, phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam dù có doanh số chưa thật sự ấn tượng nhưng đang hình thành nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các mẫu mã góp mặt. Trong đó, Mazda3 và KIA K3 vẫn chiếm ưu thế để đau tranh ngôi vị dẫn đầu, trong khi vị trí thứ 3 sẽ tiếp tục chứng kiến màn rượt đuổi giữa Hyundai Elantra và Honda Civic.